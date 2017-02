DELFI VIDEO JA FOTOD: ERR-i nõukogu valis välja kolm juhikandidaati

ERR-i nõukogu valis täna välja kolm juhikandidaati, kellega asutakse vestlusi pidama: ERR-i nõukogu liige Mart Luik, Postimehe endine juht Erik Roose ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler.

Uudelepa sõnul eristusid kolm vestlusvooru jõudnud kandidaati teiste seast väga selgelt. "Nende kandidaatide hulgast kolm tükki olid selgelt paremad kui teised kõigi dokumentide ja oma varasema kogemuse koosmõjus ja seetõttu oli ka niisugune üsna üksmeelne nõukogu valik: Mart Luik, Erik Roose ja Allar Tankler," teatas Uudelepp Delfile.

Kahe tunni sisse mahtus ühisarutelu ERR-i visioonist. Kuna tegemist oli põhjaliku aruteluteemaga, oli suurem osa kandidaatidest nõukogu liikmetele eelnevalt oma ideid ja arusaamasid tutvustanud. "Kõik need inimesed, kes võtsid päris tõsiselt seda juhatuse esimeheks kandideerimist olid enamikuga nõukogu liikmetest ka varem vestelnud. Mis tähendas seda, et tegelikult ka nende ideed või arusaamad olid enamvähem varasemast tuttavad," selgitas Uudelepp.

"Vaja oli lihtsalt vaadata seda, mida nad arvavad, kuidas ERR-i arendada. Sellepärast et avalik-õiguslikku ringhäälingut ei ole nemad keegi varem juhtinud," lisas Uudelepp.

Nii kolme kandidaadi vestlusvoorud kui ka ERR-i juhi valimise lõpphääletus peaks toimuma märtsi esimeses pooles.

Individuaalsed vestlusvoorud ning sellele järgnev juhi valimine peaks aimu andma, mis suunas kavatseb ERR edasi liikuma hakata. Mart Luik on olnud pikaaegne telejuht ning on praegune ERR-i nõukogu liige; Erik Roose on Uudelepa sõnul andnud väga suure panuse Postimehe (veebiportaali) arengusse; Allar Tankler on kandideerijatest noorim, kuid omab tugevat juhitausta, olles olnud aastaid Eesti Ekspressi peatoimetaja.

ERR-i juhatuse esimehe kohale sai kandideerida südaööni. ERR-ile kinnitasid kandideerimist Eesti Lihatööstuse juht ja ERR-i nõukogu liige Mart Luik, endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, endine Õhtulehe juhatuse esimees Kristjan Mauer, Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna, Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus ning endine teleajakirjanik ja Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov. Kinnitamata andmetel on kaheksas kandideerija olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

Rahvusringhäälingu nõukogu kogunes laekunud avaldusi üle vaatama ja kaheksa kandidaadi seast kolme välja valima täna pärastlõunal kell 16. Esmalt kontrolliti, kas kandidaadid vastavad kandideerimistingimustele ja loeti läbi nende visioonid, seejärel tehti ka nn sõelumisvoor ja valiti välja kolm vestlusvooru pääsejat.

ERR-i juhiks saamiseks on vaja kümneliikmelise nõukogu vähemalt seitsme liikme toetust. Praegune ERR-i juht Margus Allikmaa on ametis kuni 31. maini. Uus ERR-i juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil, tema ametiaeg kestab 2022. aastani.