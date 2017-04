DELFI VIDEO JA FOTOD: EKRE valis 389 häälega juhiks tagasi Mart Helme

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) valis täna Tartus uue juhtkonna. Esimeheks ainsana kandideerinud Mart Helme jätkab erakonna juhina, teda toetas 389 liiget.

Aseesimehe kohale pürgijaid oli viis: Merry Aart, Martin Helme, Jaak Madison, Henn Põlluaas, Ruuben Kaalep. Erakonnaliikmed andsid 406 toetusthäält Martin Helmele, kes jätkab aseesimehena.

Tartus Vanemuise kontserdimajas kell 11 alanud kongressi avas auesimehe Arnold Rüütli tervitus, millele järgnesid erakonna esimehe Mart Helme, volikogu esimehe Paul Puustusmaa, riigikogu fraktsiooni esimehe Martin Helme ja teiste esindajate kõned.

Erakonna esimees Mart Helme täheldas avakõnes, et maailm on pärast reedeseid sündmusi (kus USA ründas Süüria valitsusvägede baasi, reageerides päev varem toimunud keemiarünnakule) lähemal suurriikide omavahelisele konfliktile kui viimase 25 jooksul. "Kui asjad lähevad hapuks, kui valmis me oleme?" küsis Helme, kritiseerides sealjuures nii Eesti kaitseväe kui ka kaitseliidu juhtimissüsteemi võimaliku kriisiolukorra puhkedes. Lisaks jagus Helmel krõbedamaid sõnu mõistagi ka Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika kohta: "Ei, selles Euroopa Liidus meil rahvusena ellujäämislootust ei ole". Lisaks nimetas Helme välisüliõpilasi, kellega ta kokku puutunud on, kirjaoskamatuteks soperdajateks: "Heal juhul copy-paste, aga halval juhul täiesti kirjaoskamatud soperdajad," märkis Helme.

Ka sisepoliitika kohta jagus Helmel kriitikat: "Sisepoliitikas on tegelikult üleüldine kriis: praktiliselt kõik erakonnad on lõhki, praktiliselt kõikides erakondades on juhtimiskriis: vanad jõulised liidrid, poliitilise tugevusega liidrid juba nõukogude aja lõpust, poliitilis-diplomaatilised oskused omandanud liidrid, on lahkunud või on sunnitud lahkuma," kirjeldas Helme.

Lisaks kritiseeris Helme ka Eesti kultuurisaavutusi: "Meie viimase 25 aasta kultuurisaavutused on pehmelt öeldes tagasihoidlikud."

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles erakonna kongressil peetud kõnes, et Keskerakonna võimu vahetamine Tallinnas on EKRE õlgadel. "IRL on kokku varisemas, Reform pakub Tallinnas lahjat programmi lahja esinumbriga, sotsid püüavad vene hääli ja Vabaerakond ei tule oma nimekirjaga üldse välja," ütles Martin Helme.

Keskerakonna kohta ütles Martin Helme järgmist: "Keskerakond on ennast täielikult paljastanud. Tõestanud, et ta on korrumpeerunud põhimõttelage venemeelne kartellierakond." Pressiteates lisas Helme järgmist: "Tallinnas on kaua aega olnud korrumpeerunud klikivõim, mis ajab venestuspoliitikat ja tahab samamoodi jätkata. Eesmärgiks tuleb seada Keskerakonna väljavahetamine." Valitsuse kohta märkis Martin Helme: "Kui me vaatame praegust valitsus, siis see püsib koos tati ja traadiga!" Seda viimast loosungit saatis saalisviibijate tugev aplaus.

EKRE kristlaste ühenduse esindaja peatus oma kõnes seksuaalvähemuste ning mošeede ehitamise teemal. "Siia jõudnud moslemitele tuleb kinkida piibleid," sõnas esindaja, kutsudes üles kõiki erakonnakaaslasi kuulutama Eestisse saabunud moslemitele täiel häälel evangeeliumi. "Võõrale maale sattunu peab ennast allutama võõra maa kommetele, mitte vastupidi," selgitas ta.

Erakonnal on üle 8000 liikme, keda oli kongressil kohapeal esindamas 427 liiget.

Tänavuse uue juhtkonna valimise põhiküsimuseks oli, kuivõrd on erakonna sisepinged mõjutanud erakonna juhi Mart Helme positsiooni. Nagu tänasest tulemustest selgub, soovib enamik liikmeid Mart ja Martin Helme jätkamist erakonna võimuladvikus.

Märtsi viimasel päeval arvas EKRE juhatus erakonnast välja Saaremaa ringkonna juhi Maria Kaljuste ja Viimsi osakonna endise juhi Jüri Derkuni seoses erakonna maine kahjustamise ja heade tavade rikkumisega. Hiljem juhtunut täpsustades selgus EKREst väljaheitmise loogika: avalikult erakonda kritiseerivad inimesed visatakse parteist välja.

Tõsi, ärevad sündmused hakkasid avalikkusele lahti rulluma pisut varem, kui Maria Kaljuste süüdistas erakonna esimehe Mart Helme abikaasat Monika Helmet selles, et Monika Helme viskas ta välja Facebooki EKRE Sõprade Klubist. Kaljuste sõnul oldi teda kiusatud juba mõnda aega taga, sest ta ei nõustunud kõigega, mida erakonna juhid tahavad.

Nimelt oli EKREst välja visatud Maria Kaljuste rahulolematu Mart Helme juhtimisega: "Erakonna jalgealune on muutunud ootamatult tuliseks, sest keegi julges öelda, et kuningas on alasti! Ja kuningas on alasti – kuningas on väsinud, paranoiline ja hääbub," kirjeldas Kaljuste, lisades, et EKRE õukonnast on minema pekstud peaaegu kõik targad ja iseseisvalt mõtlevad inimesed. "Ning alles jäänud enamuses sõnakuulelikud lakeid ning "Helmejuugend", lisas ta.

EKRE esimees Mart Helme saatis 1. aprillil erakonnakaaslastele kirja, milles selgitas, miks kaks juhatuse liiget erakonnast välja arvati. Jõulises kirjas teatas Helme, et on kindla käega juht. Kusagilt erakonda ilmunud rohelised mehikesed lubas ta maha lasta.