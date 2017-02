DELFI VIDEO JA BLOGI: Häirekeskus loodab kriisiabitelefoni loomisel vabatahtlike abile, riigiteenistujate hulga suurendamiseks ei nähta võimalust

Neile ja paljudele teistele küsimustele vastasid tänasel häirekeskuse pressikonverentsil siseminister Andres Anvelt ja häirekeskuse peadirektor Janek Laev.

Kuidas tänane kriisiabi, kriisitelefoni süsteem on ellurakendatav? Laev: kui kriisiinfotelefoni täna Eestis ei ole, siis täna teeb inimene selle kõne valdavalt 112-le. See on see, kust me tahame ära liikuda. Anvelt: kui olnud õnnetused, tragöödiad väljaspool Eestit, on välisministeeriumis hea näide: tuuakse välja infotelefon, kuhu inimesed saavad pöörduda. Praegu on see ametkonnapõhine.

Anvelt: kriisiinfotelefon on praegu väljaarendamisfaasis, peadirektor ise on seda teemat arendamas, me räägime praegu tulevikuplaanidest. Meil ei ole praegu lõplikke otsuseid. Kui ministeerium on teinud viimased lihvid, peame liikuma riigieelarve strateegiafaasi jne. Mis puudutab vabatahtlikke on see, kuidas paljudes teistes riikides sellised analoogid töötavad. Hakkame vaata, missugune on inimeste huvi, nagu abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate puhul.Laev: kui jõuame faasi, mis on praktilise maitsega, kaasame ka teid (ajakirjanikke).

Laev: me ei näe võimalust riigiteenistujate arvu suurendamiseks. Oleme näinud ette vabatahtlikke kaasamaks neid kriiside lahendamisse. Mõned vabatahtlikud ei ole altid minema välitöödele, mõned tahavad teha klienditeenindust telefoni teel. Anvelt: kui räägime kriisitelefoni väljaarendamisest, tähendab see seda, et meil on olemas IT-lahendused, kuidas need inimesed, kes on välja koolitatud (vabatahtlikud näiteks) ja kui on kriis, on olemas väljaõpe, töölaud, telefon, teadlikkus, kuidas saada infot mingist teisest riigi registrist. Näiteks kuidas käituda õnnetuse puhul, kus on palju inimesi eri haiglates. See ei tähenda uute inimeste juurde palkamist, seda riik välja ei kannataks ja selleks ei ole vajadust. Häirekeskuse personali arv on optimaalne. Tegemist on ühe meeskonnaga. Küsimus, mis on minu kui ministri väljakutse, leida inimesed, et saaksime neid hoida, et ei oleks suurt kaadrivoolavust, et tuleks uus põlvkond peale. Kuidas motiveerida seda süsteemi, mis meil täna on ja leida uusi päästekorraldajaid.

Kõnedele vastamine: kuidas seda kiirust õnnestus muuta kiiremaks? Et inimesed ei peaks ootama 2 minutit. Laev: meil on teenuse osutamine käimas 4 erinevas Eesti punktis ja need töötavad kokku kui 1 meeskond. Kui saame helistaja asukoha kiiresti selgeks tehtud, vabastab see meie inimese uueks kõneks. See on üks konkreetne muudatus. Eelmisel aastal ei olnud suuremat kriisi. Üks suur kriis toob kaasa sellise kõnede hulga, kus keskmine kõnede aeg läheb pikemaks. See on ka üks argument. Anvelt: eCall, kriisiinfotelefoni loomine, võimaluste loomine, et inimesel on võimalik infot mujalt saada (nt 1345 - Tallinna abitelefon) - et häirekeskuse töötaja vabastada kõige olulisema töö tegemiseks.

Laev: Google´iga oli arendus väga kiire, aga eeltöö väga pikk. Anvelt: väga paljud interneti ja kommunikatsioonifirmadega seotud probleemidega saadi nendega laua taha, rääkisime tol hetkel võimalikust küberterrorismist. See oli üks esimesi kordi, kus laua taga istusid nii Apple´i kui ka Google´i esindajad. See sama sõnumi levitamine: kui tahad olla turvaliselt päästetud, kui läheb telefoni valima, saab seda kasutada müügiargumendina. Loodan, et aasta pärast saame natuke optimistlikult raporteerida.

Android-telefonide puhul on positsioneerimine kenasti välja tulnud. Kuhu on takerdunud Apple´iga läbirääkimised? Anvelt: ega see ei ole Eesti personaalne probleem, see on Euroopa probleem laiemalt ja siin on küsimus pigem poliitiline - kuidas saada mitmetes teistes eri teemades Ameerika, Euroopa kaubavahetus, ka IT ühine ruum koos käima. See on laiem poliitiline protsess, millega tegeletakse Euroopa Liidu tasemel. Laev: Euroopa tasandil käib väga aktiivne töö selles osas, huvi on paljudes riikides. Meie läksime töösse sellega koos Ühendkuningriikidega eelmisel aastal, tänaseks on see teenus Austrias ja Leedus. Huvi on Soomel ja Rootsil.

Laev: 2016 möödus meie jaoks ühtlaselt, suuremate kriisideta. Aga meie valmisoleks kriisideks peab olema. Helistajatele vastati kiiresti (üldjuhul 10 sekundi jooksul. Oli 58 000 helistajat, kellele vastasime soovitust aeglasemalt). Juhtumeid kokku üle miljoni. Abi saadeti välja 450 000 juhtumis. Elanike rahulolu kõrge häirekeskuse tööga (88%).

eCalli arendus: juht, kaasreisija ei pruugi olla teadvusel, ei saa helistada hädaabisse. Pole pealtnägijaid nii kiirelt, auto saadab ise teate õnnetusest. Auto VIN-kood, sõiduki tüüp (veok, buss, tavaline sõiduauto), kütuseliik. See aitab meil paremini oma tööd teha ja saata päästjatele, politseile, kiirabile andmed sõidukisse. Selle aasta sügisel peab olema asi valmis.

Laev: sellel aastal võtame kasutusele edasiarendusele: hädaabiteadete menetlemise ühine infosüsteem. Eesmärk on kõikide hädaabiteadete, sh politsei teadete menetlemine ühes andmekogus. Investeerisime süsteemi 2 miljonit eurot.

Laev: tulevikusuunad: nutikas tehnoloogia. positsioneerimise osakaal SIM-kaardiga mobiiltelefoninumbritelt: meie eesmärk on, et ka Apple teeks arenduse ära, mis aitab paremini positsioneerida ning annab võimaluse kiiremaks abiks.

Kõige enam kutsutakse 112 numbrile helistades: kiirabi (65%), politsei (30% ja pääste (5%).

Laev: gripp tuli novembris ja kiirabi kutsete arv tõusis. Olukord liikluses: 2016 hukkus rohkem kui 2015 aastal, uppumissurmi oli rohkem kui 2015.

93,5% hädaabikõnedele vastati 10 sekundi jooksul. Laev: kiire kõnele vastamine loob eelduse, et abi andjad hakkavad liikuma ja jõuavad kiiresti abivajajani. Et säilitada taset oludes, kus meil on riigis kriis, on olemas meil mõtted: kriisiinfotelefon. Kriisioludes hakkavad inimesed muretsema lähedaste pärast, hakkavad taga otsima, helistama ametkondadesse, haiglatesse, küsima, kas kriis ohustab tema tervist, vara. Ka siin tuleb suhtlus korda teha. Inimesed hakkavad pakkuma abi, kas vabatahtlikuna, et minna päästjatele appi - siin on vaja meil süsteemi arendada.

Häirekeskuse peadirektor Janek Laev teeb statistilise ülevaate: ühiskond on muutuse kenasti omaks võtnud (112 number nii kiirabi, politsei, pääste puhul). 2015 valis 110 14%, eelmisel aastal keskmiselt 10%. Inimene justkui teab, aga ärevuse hetkedel valitakse ikkagi vale number: kogemata, ärevus. Helistatakse omaksetele. See ei ole hea praktika. Eelkõige elu päästmise puhul loevad sekundid.

Anvelt räägib uutest suundadest: üleskutse suurematele omavalitsustele: info kättesaadavus teistel teemadel, häirekeskus on koostöövormis valmis appi tulema. Tuleviku on suunatud tegevused, mis puudutavad häirekeskust, mis puudutab kriisiinfo telefoni - meil sellist telefoni Eestis ei ole. Õnneks meil ei ole ka kriise olnud. Lähiajal oleme pääsenud. Näited minevikust: Padaorg või jaanuaritorm Pärnus. Selle info kiire korraldamine, töölaudade olemasolu, on väljakutse häirekeskustele. Seda mudelit me välja töötame. Üks asi, mis seisab ees on autode automaatne hädakutse - üle-Euroopalise sõidukitest õnnetuste teavistamine. Moderniseerimise samm, mis jõuab sündmuskohale kiiremini jõuda. Kui juht on teadvuseta näiteks. Lisaks: kui räägime inimestele abi saatmisest, tihtipeale tänased moodsad telefonid võimaldavad asukoha täpset määratlemist.

Anvelt: lihtsus, selgus ja abi kättesaadavuse kiirus on olulisim. Eesti häirekeskus omaette riigiasutusena on ennast igati ära õigustanud. On hea näide, kuidas erinevad ametkonnad saavad teha kiiret ja operatiivset koostööd: kiirabi, politsei, pääste. Sisu on keeruline, logistika - kuidas jõuab abi inimeseni - ei ole lihtne. Pean tunnistama, et siiamaani on häirekeskuse töötajad olnud vaeslapse rollis. Seda näitab inimeste värbamine: see ei ole lihtne. Päästekorraldajate õppimaasumine. Selle taga on kindlasti palk. Oleme tasapisi korrigeerinud. Selle raske töö peal, inimesel peab olema kõrge stressitaluvus, on vaja inimest motiveerida. See saab olema minu kui siseministri prioriteediks. Oluline on koostöö teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega.

Siseminister Andres Anvelt: õnnitlen Janekit (Janek Laev, häirekeskuse peadirektor) - ta on värske teenetemärkide kavaler.