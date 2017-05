DELFI VIDEO: IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder: Eesti vajab EKRE kõrvale tugevat ja selget konservatiivset erakonda

Täna toimunud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) suurkogul erakonna uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder plaanib muuta erakonna sõnumi ja poliitika selgemaks ning parendada erakonna sisemist töökorraldust.

Seeder kinnitas, et ettepanekud, mis puudutavad personaaliat, teeb ta kõigepealt eestseisuses, erakonna erinevates juhtorganites ja alles siis toob need avalikkuse ette.

Seeder ei avaldanud ka seda, kas ta soovib ministriks saada, öeldes et teeb enne selle otsuse teatavaks oma erakonnakaaslastele. "Avalikkuse kaudu ma kindlasti ei pea korrektseks erakonnaliikmeid ja uusi valitud eestseisuse liikmeid informeerida. Aga ma ütlen niipalju, et Isamaa ja Res Publica Liidul ning tegelikult ka teistel erakondadel on olemas ka kogemus, kus koalitsioonierakonda on juhitud parlamendist. Nii et kõik on võimalik, aga need ettepanekud ja otsused ma teen teatavaks ikkagi enne organisatsiooni sees ja alles siis väljaspool," jäi Seeder kindlaks.

Seeder soovib IRL-i toetuse madalseisust väljatoomiseks parandada erakonna poliitika kujundamise ja sõnumi selgust. "Ma arvan, et Eesti poliitiline maastik vajab tugevat, selget konservatiivset erakonda Konservatiivse Rahvaerakonna kõrvale," ütles vastne IRL-i esimees.

"Teine muudatus on erakonna sisemine poliitiline kultuur, asjaajamise kultuur, erakonna enda toimimine, erakonna erinevate juhtorganite ja juhtide ülesannete ja vastutuse parem jagamine - need on asjad, mis tugevdavad erakonda ja mis võimaldavad meil oma poliitikat tegelikult ellu viia," selgitas Seeder.

IRL-i esimees tõdes, et tal oli konkurent Kaia Ivaga kattuvaid ideid. "Üks, mis puudutas erakonna enda töö ümberkorraldamist, oli ju ka Kaia Iva mõtetes. Täpselt samuti oli ka meie poliitika selgemaks muutmine. Võib olla oma väljaütlemistes ei olnud ta nii otsekohene ja oli veidi tagasihoidlikum, mis puudutas konservatiivseid väärtusi, aga meie ühisosa oli väga suur, nii et ma arvan, et me kindlasti jätkame koostööd väga edukalt."

Seederi sõnul on koalitsioonileping kogu aeg avatud olnud ning avaldas lootust, et muudatuste osas räägitakse ka edaspidi läbi. "Koalitsioonileping on erinevate erakondade ühiskokkulepe ehk kompromiss. Nii et seal on puhkte, mis on meie nägu, ja seal on punkte, mis ei ole meie nägu. Kui te küsite koalitsioonilepingu avamise kohta, siis see koalitsioonileping on juba ammu avatud. Selles koalitsioonis kokkulepitud automaksu otsustas valitsus mitte kehtestada ja vaevalt, et riigikogugi seda kehtestab. Selles valitsuses leidis heakskiidu tervishoiu rahastamise täiendav rahastamine, mis ei ole koalitsioonilepingus selliselt kokku lepitud. Nii et koalitsioonileping on avatud ja elav dokument ning peabki niisugune olema. Koalitsioonilepingu edasised arengud peaksidki sõltuma tegelikust elust ja vajadusest. Mina arvan küll, et selle koalitsioonilepingu nii kehtivate punktide kui ka tulevaste võimalike muudatuste osas me koalitsioonipartneritega läbi räägime."

Seeder lisas, et arutelu teemal, keda ta näeb kohalike valimiste esinumbritena Tallinnas ja teistes suuremates kohtades, seisab veel ees.

Seeder võitis napilt

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) suurkogul valiti täna uueks erakonna esimeheks Helir-Valdor Seeder, tema poolt hääletas 322, Kaia Iva poolt 304. Kokku väljastati 643 valimissedelit, hääletuskastis oli 632 sedelit, kehtetuks kuulutati kuus sedelit.

Aseesimeesteks valiti Viktoria Ladõnskaja, Andres Metsoja ja Siim Kiisler.

Eestseisusesse valiti: Tunne Kelam, Tarmo Kruusimäe, Urmas Reinsalu, Riina Solman, Raivo Aeg, Kati Kuusk, Sven Sester, Harri Juhani Aaltonen, Priit Sibul, Andres Luus, Marko Pomerants, Madis Kübar, Olle Koop, Erik Sandla, Aivar Kokk, Aivar Riisalu, Ann Räämet, Sirle Rosenfeldt, Pipi-Liis Siemann ja Kaspar Kokk.

Aukohtusse valiti Jaanus Barkala, Kerli Elbrecht, Maie Lavrentjeva, Ingrid Mühling, Silvi Ojamuru, Jan Trei, Jüri Trei, Trivimi Velliste ja Avo Üprus.

Revisjonikomisjoni liikmed on Riina Kitt, Ants Pauls, Andrus Saare, Einar Vallbaum ja Kristjan Ühtid.

Suurkogu toetas põhikirja muutmisettepanekuid.