DELFI VIDEO | Indrek Saar: NO99 oligi loodud otsa saama

Saare sõnul pole praegu veel täpsemat infot, kuidas lõpetamine administratiivselt vormistatakse. Mõned kuud on veel teatri sulgemiseni aega. Teatri nõukogu ja juhtide poolt on Saarele kinnitatud, et asutuse eelarvega on korras ja võlad puuduvad.

Minister vaidles vastu täna Jaak Madisoni väljaöeldule, et NO99 languse põhjus on selle madal populaarsus. Argumentidena loetles ta üles NO99 tegemised alates Ühtsest Eesti Suurkogust lõpetades preemiatega tegevuse eest Euroopas. "Aga nagu ma ütlesin - teater on kaduv kunst ja võib ühel päeval otsa saada," lõpetas minister mõtte siiski süngema tooniga.

Siiski pole NO99 sulgemine ministri sõnul märk Eesti teatrikunsti populaarsuse langemisest. "Kui numbrid on jätkuvalt üle miljoni külastaja aastas, mis maailma mastaabis on täiesti eriline situatsioon. Teater on Eesti rahvuskultuurist nii põhimõtteline osa," kinnitas Saar, et teater on ühiskonnas endiselt oluline.