DELFI VIDEO: Hanno Pevkur: olen alati olnud valmis võitlema ja ma teen kõike selleks, et me võidaksime 2019. aasta Riigikogu valimised

Vastvalitud Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles oma lühiintervjuus Delfile, et tema järgmine plaan näeb ette seda, et ta sõidab taas terve Eesti läbi. "Ma lubasin inimestele, et ma olen neile toeks kohalikeks valimisteks valmistumisel," ütles Pevkur ja lisas, et plaanis on ka uue programmi kirjutamine ja loomulikult kogunemine erakonna uue juhatusega.

Pevkur väljendas samuti lootust, et tal õnnestub arutada lähiajal veidi pikemalt Kristen Michaliga ettevalmistusi Tallinna valimisteks.

"Tema (Kristen Michal-toim.), Tallinna piirkonna juhina, on võtnud eesmärgiks viia Reformierakond Tallinnas taas võimule ja seda saan mina ainult toetada," lisas Pevkur.