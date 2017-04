DELFI VIDEO: EV100 avasündmuse koordinaator: meie olemegi riik

Delfi tegi kaasa Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustuste algust tähistava matka Adaverest Päinurme, mille jooksul sadas lund, paistis päike, kuulati puhkpilliorkestrit ning kogeti palju muud huvitavat. Teekonnaliste seas oli ka peaminister Jüri Ratas.

Adavere-Päinurme rajal koos abikaasa ja vanema pojaga kõndinud peaminister Jüri Ratas kinnitas, et matk edeneb hästi ja rõõmsameelselt. "Lumesajust on saanud ilus päikesepaiste, inimestel on hea meel ja tasapisi see kubermangupiir kustub ja kustub ning moodustub Eesti rahvuskubermang nagu 100 aastat tagasi."

Ratas valis 18 matkaraja seast just Adavere-Päinurme tee, kuna see asub Eesti keskpunktis ja matk oli piisavalt pikk. "Siin oli päris hea 16 kilomeetrit. See on mõnus jalutuskäik koos eestimaalaste, oma abikaasa ja vanema pojaga," märkis peaminister.

Ratas lisas, et selle sündmuse näol oli tegemist ühelt poolt Eesti ajaloo meenutamisega ja teiselt poolt ühiselt positiivse emotsiooni loomisega. Poliitikat ei tasuvat sellest sündmusest otsida.

Adavere-Päinurme raja koordinaator Ründo Mülts kinnitas, et päev sujus kenasti. "Oleme saanud küll lund, aga ka väga palju päikest. Oleme kuulnud vahvat puhkpilliorkestrit, külastanud mitmeid kultuuriloolisi paiku, näinud aurumasinaid Lembit Paali erakogust ja palju muud põnevat," kirjeldas Mülts.

"Matka laiem sõnum võiks olla: Eesti riik - see olemegi me ise. Koos tehes, pidu pidades ja käies me tähistamegi oma enda, oma riigi sünnipäeva, sest see matk on avaürituseks pikale sünnipäevaperioodile," selgitas Rünts tänase sündmuse laiemat ideed.

Saja aasta tagusest Eestimaa ühendamisest ajendatuna matkasid ligikaudu 3000 eestimaalast täna mööda kunagise kubermangupiiri erinevaid lõike Peipsi ranna ja Läänemere kalda vahel, tähistades sellega Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustuste algust.