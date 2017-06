DELFI VIDEO | Ettevõtja Hillar Teder eitas Edgar Savisaarele altkäemaksu andmist

Keskerakonna endisele esimehele, ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatav ettevõtja Hillar Teder kinnitas, et tema pole süüdi.

Täna alanud korruptsiooniprotsessi esimese istungi eel ei soovinud asjaosalised oma plaane ja mõtteid kuigipalju kommenteerida.

Alexander Kofkini kaitsja Aivar Pilv kinnitas, et tema kokkuleppemenetlust sõlmima ei lähe ning plaan on pikka aega paigas olnud. "Ega protsess ei alanud täna, vaid pikka aega tagasi," märkis ta.

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs lubas jagada kommentaare pärast istungit.

Üks tõenäolisemaid prokuratuuriga kokkuleppele minejaid ekspoliitik Villu Reiljan kommentaare ei andnud.

Ettevõtja Aivar Tuulberg soovitas ajakirjanikel uurida, kus on tõestatud, et üldse altkäemaksu anti. "Lugege läbi ja näidake mulle see koht, kus küsiti, anti, võeti!"

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles enne protsessi avaistungit, et tõendite vettpidavuse kohta saab aimu avakõne ajal, kui prokuratuur annab ülevaate süüdistusest ja seda kinnitavatest tõenditest. "Loodame, et istung algab ja muud kommentaarid pärast istungit."

Protsessi peaosaline, ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaar istungi eel kommentaare ei andnud.

Suurettevõtja Hillar Teder kinnitas, et pole Edgar Savisaarele altkäemaksu andnud. Muudele küsimustele Teder vastama ei soostunud.

Täna kell 10 algas Tallinnas Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas Eesti kohtuajaloo ilmselt kõige suuremat tähelepanu pälvinud protsess, kus kauaaegset Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.