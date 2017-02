DELFI VIDEO: Enn Eesmaa "Aktuaalse kaamera" uues stuudios: vorm on väga hea, loodetavasti ka sisu

Legendaarne teleajakirjanik, "Aktuaalse kaamera" peatoimetaja ja uudisteankruna töötanud Enn Eesmaa tõdes värskelt valminud rahvusringhäälingu (ERR) uudistestuudiot külastades, et moodsad töötingimused panevad teda kadedust tundma.

Delfi palus rohkem kui 20 aastat ETV-s töötanud ning sealhulgas ka “Aktuaalse kaamera” peatoimetaja ametit pidanud Enn Eesmaal liituda ringkäiguga rahvusringhäälingu (ERR) uues uudistemajas, kuhu koondusid käesoleva aasta alguses siiani kolmes hoones paiknenud ERR-i tele-, veebi- ja raadiouudiste toimetused.

“Mina olen lugenud “Aktuaalse kaamera” uudiseid saatejuhina veel natuke väiksemast boksist,” osutas Eesmaa ühele vaevalt paari tooli ja lauda mahutavale ruumile.

Peamine tähelepanu langes “Aktuaalse kaamera” värskelt valminud uudistestuudiole, mis pakkus vähemalt viies erinevas stuudios uudistesaate ankruna töötanud Eesmaale võimaluse võrrelda praegusi töötingimusi kunagistega.

Suurte kogemustega teleajakirjanik tõdes, et moodne uudistestuudio paneb teda kadedust tundma. “Kui ühe lausega öelda, siis teeb kadedaks. Nagu öeldakse, et telesaadete puhul otsustab enam sisu ja vähem vorm. Vorm on siin väga hea, nii et loodetavasti on sisu tasemel nii täna kui homme.”

” Kõik see, mis me rääkisime, oli meie ees paberil ja siis olenes juba inimese professionaalsusest, kui palju ta suutis jätta illusiooni, et ta suhtleb veel samal ajal vaatajaga, mitte ei loe ainult maha. Praegu on sellega võrreldes paradiis. Enn Eesmaa

Eesmaa meenutas, et kui tema “Aktuaalset kaamerat” juhtis, puudusid prompterid. “Kõik see, mis me rääkisime, oli meie ees paberil ja siis olenes juba inimese professionaalsusest, kui palju ta suutis jätta illusiooni, et ta suhtleb veel samal ajal vaatajaga, mitte ei loe ainult maha. Praegu on sellega võrreldes paradiis.”

Kunagi oli uudisteankrutele suureks väljakutseks ka suur palavus, mille tekitas primitiivne valguspark. Palavus tõi aga kaasa selle, et Eesmaa jättis suitsetamise maha. “Kui suu on permanentselt kuiv, siis eriti suitsu ei taha kiskuda,” märkis ta.

“Tere õhtust, eetris on “Aktuaalse kaamera” esimesed uudised täis viimaseid uudiseid, kusjuures me kõik oleme väga kained,” proovis uudisteankru toolile istunud Eesmaa humoorikalt uudistesaadet sisse juhatada.

Milline näeb välja uus stuudio, mis on ainus vanast ajast säilitatud ese, kuidas Enn Eesmaa puutetundlikku ekraani katsetas ning millised mälestused on legendaarsel teleajakirjanikul putšist, vaata videost!