DELFI VIDEO | Endine laevakaitsja: noortega on palju juhtumeid, kus nad ei tule toime ja satuvad depressiooni

Endine laevakaitsja Igor Blinov, kes vabanes kahe kuu eest India vanglast, rääkis, et tema on Eestis hästi kohanenud ja soovib peatselt tööle tagasi minna. Kõigil naasnutel aga nii hästi ei läinud.

Ta rääkis, et kuigi ta pidi olema vastu tahtmist Indias neli aastat, oli tal tunne, nagu tuleks ta tagasi kolmekuuliselt tööotsalt merel. "Peale teatud aega, nädala pärast, sain aru, et tuleb hakata asjadega tegelema, mul on vaja dokumente vormistada ja eluga edasi minna, leida töökoht," rääkis Blinov. Peatselt ongi tal kavas tööle tagasi minna.

Psühholoogilisi probleeme tal ei ole. "Olen juba täiskasvanud inimene, teenisin Afganistanis Nõukogude armees eriüksuses, kui seal oli Nõukogude vägede piiratud kontingent ja sõjalise sündroomi tugevnemist ei tunne, sest ma ei saatnud korda midagi kriminaalset, käitusin õigesti ja see toetab mind," lausus Blinov.

"Leian, et inimene peab põhimõtteliselt sellega ise toime tulema. Praegu tean aga, et eriti noortega on palju juhtumeid, kus nad ei tule toime, satuvad depressiooni, seda kahjuks on," lisas Blinov.

Eile anti Paksus Margaretas 14 Indias kinni peetud laevakaitsjale medal piraatlusevastase võitluse eest. Medali andis neile sõjaväeteenistuse ja lahinguveteranide liit Bastion, mis esindab mõlema Afganistani sõja veterane.

Loe veel

Selle üle, et talle medal anti, oli Blinov uhke. "See on Bastioni ja lihtsalt ausate, heade inimeste sõnum, kes mõistsid, et me ei olnud kriminaalid, tegelesime seaduslikult õige, vajaliku asjaga," lausus Blinov.

"Mulle on seda rääkinud filipiinlased, kreeklased, ukrainlased, venelased, et kui pardal on laevakaitsjad, puhkavad nad vahikordade ajal rahulikult ja saavad rahulikult oma tööd teha. Laevakaptenid ja firmade esindajad saatsid meile alati tänukirjasid, et laevakaitsjate pardaloleku ajal läks reis rahulikult. See on vajalik töö," lisas Blinov.

Bastioni juhatuse liige Ruslan Izmailov ütles, et need medalid on ka tunnistuseks sellest, et laevakaitsjad kaitsesid laevasid piraatide eest ja nad polnud mingid kurjategijad, mida arvas neid kinni pidanud India valitsus.