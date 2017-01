DELFI VIDEO: Eestisse suunduvatest Venemaa turistidest on tekkinud piirile ennenägematu järjekord

Uue aasta esimestel päevadel tekkis Ivangorodis Vene-Eesti piiril hiiglaslik autojärjekord Vene turistidest, kes soovisid Eestisse uusaastapidustustele sõita. Nii Ivangorodi elanike kui ka varasematel aastatel Eestit külastanud turistide sõnul pole taolist järjekorda piiripunktis varem nähtud.

Täna ootas piiril Eestisse pääsu mõnisada autot ja järjekord oli poolteist kilomeetrit pikk. Peamiselt seisid järjekorras Vene numbrimärkidega autod, mille vahel oli vaid mõni üksik Eesti masin.

Ivangorodi poolel töötasid kõik viis läbipääsupunkti. Olukorda kontrollisid Venemaa piiril liikluspolitseinikud, kes olid - autol olnud kirjade järgi hinnates - pärit Peterburist, mitte Ivangorodist. Politseinikud seisid piiripunktist umbes 500 meetri kaugusel asuval ristmikul, kus neil oli ülevaade kogu mootorsõidukite järjekorrast.

Ülekäiguraja juures oli naine, kes müüs sooje kooke ja teed. Tegu on Bakuust pärit Svetlanaga, kes kolis Ivangorodi 13 aasta eest ja müüb sellest ajast saadik alati ühes ja samas kohas koogikesi. Svetlana kinnitusel pole ta sellist järjekorda varem näinud. Naine juhtis tähelepanu ka olmeprobleemile: kui järjekorras ootavad inimesed tahavad teed juua, siis on ka tualette vaja.

Venemaalt pärit turistid ütlesid, et nad on oodanud umbes tund aega ja kuigi nad ei tule Eestisse uut aastat vastu võtma esimest korda, siis sellist järjekorda ei mäleta varasematest aastatest nemadki.

Sel nädalal on kuni 6. jaanuarini Venemaal pühade aeg, millele lisandub ka selle nädala nädalavahetus. Kui nädala alguses on piiril selline ummik, siis pole välistatud, et sarnane olukord kordub nädala lõpus Eesti poolel. Seda hoolimata sellest, et järjekorda saab veebi kaudu koha kinni panna.