DELFI VIDEO | Eesti Kontsert on ligi 300 000 euroga miinuses! Indrek Saar: edaspidi tuleb olla konservatiivsem

Tänavu on rahaline seis üpris kena: eelarve on prognooside kohaselt tasakaalus. "See on positiivne samm edasi, eelmise aasta eelarve jäi miinusesse," nentis Indrek Saar täna pealelõunal kultuuriministeeriumis ajakirjanikele kommentaare jagades.

Eelarveauk on üpris suur - kõigest napi aastaga (2017) oli miinus ligi 300 000 eurot. Asutuse aastaeelarve on circa 9 miljonit eurot. Saar märkis, et tänavuse aasta lõpus tuleb kaaluda võimalust järgmise aasta eelarve arvelt teha ettemakse Eesti Kontserdile, et kohustused saaksid kaetud. "Tähendab ka seda, et Eesti Kontsert peab tulevaste aastate eelarveid tehes suhtuma konservatiivsemalt. Lähenema talupojamõistusega, planeerima vähem kulusid."

Saar toonitas, et midagi katastroofilist siiski avastatud pole. Küsimuse peale, kas ta sai miinusest alles äsja teada, märkis Saar, et teadis, et rahavooliselt võib olla probleeme. "Aga Eesti Kontsert on jätkusuutlik," rõhutas ta.

Eesti Kontserdi pragune juht Jüri Leiten tunnistas, et vastutab tehtud vigade eest. Ta ütles, et tehti riskantseid otsuseid. Ta märkis, et mitmed suured projektid polnud tulusad ja tekkis lisakulutusi, näiteks materjalide kallinemine.

Eesti Kontserdi nõukogu arutas möödunud nädalal erakorralisel koosolekul ka rahalist seisu, toodi isegi välja, et ministeerium võiks kaaluda saneerimist. Täna ütles Indrek Saar, et saneerimist võib mitmeti tõlgendada, ent drastilisi meetmeid pole tema meelest vaja kasutusele võtta.