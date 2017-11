DELFI VIDEO | Edgar Savisaar: Rohelised on väärt seltskond, usun, et Reidi tee saab nüüd kiiremini valmis

Värske Tallinna linnavolikogu liige Edgar Savisaar ütles avaistungil Delfile, et talle meeldib Roheliste kaasamine linna valitsemisesse.

"Rohelised on väärt seltskond, Tallinna linnas on rohelistel palju tööd. Pealegi usun, et Reidi tee saab ka kiiremini valmis," sõnas Savisaar.

Seda, millise poole plaanib Savisaar hääletamistel valida, ta ei avalda. "Mina ei kaldu kunagi kuhugi. Vaatan, mis asi on ja mis ma sellest arvan ja siis vastavalt ma ka hääletan".

Oma valimistulemusega viimastel kohalike omavalitsuste valimistel jäi Savisaar rahule. "Mulle läks hinge, et isegi praeguses seisus invaliidina ja muude probleemidega, mis mul on, oli nii palju inimesi, kes minu poolt hääletasid".

"Kui te küsite, et mis mul praegu hingel on, siis mul on hingel selle mehe surm Vabaduse väljakul. Avaldan tema vanematele ja lähedastele sügavat kaastunnet. Mul on meeles, kui tapeti mees kaitseministeeriumis, nüüd juhtus see teist korda. Seda oleks saanud vältida, kui oleks tahetud," lisas Savisaar.