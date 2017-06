DELFI VIDEO | Edgar Savisaar pärast protsessi teist istungipäeva: lõpus ma juba pooleldi tukkusin, ei tahtnud kaasa rääkida

Tänasel istungil lahati pikalt Savisaare tervisliku seisundi üksikasju, kohapeal oli kohtuarstliku ekspertiisi komisjoni juht Marika Väli.

Tänase Savisaare protsessi kell 13.30 alanud kolmandas "vaatuses" väsis Edgar Savisaar aga silmanähtavalt, tema kaitsja Oliver Nääs palus kohtunikult istungi lõpetamist, et tema klient saaks magama minna. Savisaar tunnistas Delfile antud intervjuus, et jäi tõepoolest tukkuma ning et jutt sellest, et ta ei tarvita piisavalt arstide soovitatud ravimeid, ei vasta tõele.

"Ilma jalata on üldse ebamugav elu," lisas Savisaar oma tervislikku seisundit kommenteerides. "Teate, lõpus ma juba pooleldi tukkusin, mitte ei tahtnud kaasa rääkida," ütles Savisaar istungi kokkuvõtteks.

Tundub, et kohtu korraldusliku poolega ning sellega, et vastu tuleb pidada vähemalt 100 istungit, on Savisaar leppinud. "Mulle tundub, et reeglid on siin kehtestatud ja eks nende järgi käitutakse."

Vaata pikemat usutlust videost ning loe tänasest kohtupäevast lähemalt Delfi blogist!