DELFI VIDEO: Delfi reporter: kuni niite tõmbavad Rosimannuse-sugused, ei muutu parteis miskit? Rein Lang: jah, tuline õigus

Reformierakondlane Rein Lang leiab, et partei sattumine opositsiooni oli "kollektiivse rumaluse" tagajärg.

Langi sõnul on parteil olnud paremaid ja halvemaid aeg, kuid praegu pole tõesti just parim aeg, rääkis ta erakonna üldkogul antud intervjuus Delfile.

"Eks ikka see, mis endal kahe kõrva vahel on. Ehk oma lollus," vastas Lang küsimusele, et mis põhjusel erakond end äkki opositsioonist leidis. Täpsustavale küsimusele vastas Lang, et ta pidas silmas "kollektiivset lollust".

Samuti lisas oravaparteilane, et ta on juba ära hääletanud ja ütles välja, et tema toetab esimehena Hanno Pevkurit.

Delfi reporter viitas seejärel küsivalt, et "kaugemalt tulnud kolleegid on viidanud, et niikaua, kuni püsivad tagaleerides sellised niiditõmbajad, nagu Rain Rosimannus, ei muuda ega päästa siin partei juures miskit?"

"Jah, ega kaugemalt tulijatel, tundub, et on tuline õigus," vastas Lang selle peale ja lõpetas intervjuu.