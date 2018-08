DELFI VIDEO | Andres Anvelt: ma võin mürki võtta, et see noor, kes vägivallatseb tänaval, tuleb vägivaldsest perekonnast

"Ma võin mürki võtta, et see noor, kes täna vägivallatseb tänaval, tuleb vägivaldsest perekonnast. Seda ma olen rääkinud aastaid tagasi, et kui me ei tegele perevägivallaga, kui me ei hakka seda välja tooma, siis see jõuab meie õuele. See jõuab meile parki, see jõuab meile kooliteele, see jõuab meile igale poole," rõhutas Anvelt.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul ei käidud täna Kanuti aias, linnahalli juures ja Musumäel noortekampasid otsimas, vaid uurimas, milline on politsei tööjoonis. "Kuidas politsei oma patrulligraafiku on korraldanud, millised on juhendid, kuidas politseinikud peavad reageerima," rääkis Reinsalu ja lisas, et oluline on politsei sajaprotsendiline valmidus reageerida.

"Teine oluline sõnum on see, et Tallinnas on üldiselt turvaline elu," sõnas justiitsminister. "Praegu on oluline see, et noortekampade agressiivsemate liidrite puhul on menetlused juba algatatud ja tähtis on, et sotsiaalsüsteem toetaks ülejäänud noorte normaalset eluviisi."

Küsimusele, kuidas saaks riik aidata lapsevanemat, kes on teinud kõik, et oma last õigele teele juhtida, kuid tulutult, vastas Reinsalu, et vanemad peaks pöörduma politsei ja sotsiaaltöötajate poole. "Tähtis on see, et me sotsiaalsüsteemi, politsei ja prokuratuuri koostöös suudaksime kiirelt reageerida ja leida õiged mõjutusvahendid nendele noortele inimestele."

Siseminister Anvelti sõnul peab peredel olema soov abi saada. "Täna kuulsime fakte purjus noorte kohta, kes on haigla kliendid, aga vanematel on ükskõik. Nad ütlevad, et neid ei huvita see. Kas siis on ikkagi osades meie perekondades kõik korras?"