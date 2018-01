Delfi vabandab Lilleküla kooli valvuri ees

Delfi vabandab Lilleküla kooli valvuri Toomase ees, keda süüdistasime ekslikult, ühe lapse väite põhjal, koera jalaga peksmises. Info ei vastanud tõele.

Mitmed lapsed on Delfile kinnitanud, et valvur ei peksnud hulkuvat koera, kes takistas lapsi kooli tulemast. Valvur tõrjus koera eemale, et väikesed lapsed saaksid ja julgeksid kooli uksest siseneda. Koer püüdis pääseda välisuksest sisse, Toomas takistas koera ja aitas lapsi.

Delfile juhtumist rääkinud laps võis koera tõrjumist ekslikult pidada peksmiseks.

Pensionipõlves kooli valvuriks läinud Toomas on laste poolt valitud kõige südamlikumaks kooli töötajaks. Vabandame veelkord Toomase ja kogu koolipere ees.