Delfi vaatas üle ERR-i lepingu jalgpalliliiduga: sponsorreklaami kohustust otseselt ei paista

Ehkki jalgpalliliidu ja ERR-i vaheline leping ei ole salajane, ei soostu ERR-i juht Erik Roose seda avalikkusega jagama enne 15. augustit, mil paberiga saab tutvuda ERR-i nõukogu. Delfile tegi Roose siiski erandi: käisime telemajas kohal ja uurisime lepingut üksipulgi.

MTÜ Eesti Jalgpalliliidu 950 000 suurusest sihtotstarbelisest toetuslepingust ERR-ile ei loe välja, et ringhääling saaks kõnealuse toetusega mingisuguseid kohustusi peale ülekande õiguste hankimise ja ülekannete vahendamise vaid oma kanalites.

Seega ei ole kohustatud ERR ülekannete vahel, eel, ajal või järel näitama jalgpalliliidu toetajate reklaame isegi mitte staatilisel kujul, nagu rahvusringhäälingus tegelikult lubatud võiks olla. Samas on ERRi nõukogul veel võimalus otsustada reklaami näitamise üle.

Ülekande õiguste saamine tähendab aga lepingut ERR-i ja Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) vahel, seega kaudselt saavad ainsad kohustused seoses Aivar Pohlaku juhitava MTÜ toetusega olema ringhäälingul hoopis Euroopa Jalgpalliliidu ees, mis puudutavad ülekande näitamist.

Et ERR-i ja UEFA vahelises lepingus võiks olla seatud mingid tingimused, mis puudutavad Eesti Jalgpalliliitu, ei pea Roose võimalikuks. "UEFA lepingus ei kajastu kuskil Eesti Jalgpalliliit. Ta (UEFA - A.P.) ei saa seda (lepingusse - A.P.) kirjutada," ütles Roose.

Seda, et ülekandeõigustega kaasnevad mingid kohustused kohaliku alaliidu suhtes, on Roose sõnul tulnud ette, kuid sellisel juhul ei oleks tegemist konkreetselt Eesti Jalgpalliliidu tingimusega, vaid UEFA tüüptingimusega, mis läheb kõikidele riikidele. "Sellistel puhkudel me võtame nõukogust eraldi loa," ütles Roose. Samas ei pea ta võimalikuks, et UEFA saaks kohustada kohaliku alaliidu konkreetse toetaja reklaami näitamist.

"Jalgpalliliit ei puutu asjasse, mitte kuidagi," kinnitab Roose ERR-i ja UEFA vahelist lepingut kommenteerides. "UEFA ei saa meile kindlasti öelda, et näita nüüd Silberauto logo. See on välistatud."

ERRi lepinguid kohaliku ja Euroopa jalgpalliliiduga lubas Roose avalikkusega jagada peale 15. augustil toimuvat ERRi nõukogu koosolekut. "Meil pole põhjust seda mitte avaldada, aga esmalt soovin ma seda näidata nõukogule," ütles Roose.

Eesti Jalgpalli Liit ja Eesti Rahvusringhääling sõlmisid 13. juulil toetuslepingu, mille alusel aitab Eesti Jalgpalliliit maksta kuni 950 000 euro ulatuses kinni jalgpalli Euroopa meistrivõistluste 2020. aasta finaalturniiri ja 2018-2021 Euroopa- ja maailma meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri ning Rahvuste Liiga teleülekande õiguste omandamise.