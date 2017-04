DELFI TV ÜMARLAUD: Kaitseuuringute keskuse teadur: USA pommirünnak Süüriale saatis sõnumi kogu maailmale

USA otsus korraldada Süüria sihtmärkide pihta pommirünnak ei pruugi veel tähendada, et USA kavatseb nende kodusõtta sekkuda.

Eesti Päevalehe vanemtoimetaja Lauri Tankler uuris peaministri välisnõuniku Rein Tammsaare ja Rahvusvahelise i Kalev Stoicescu käest, kuidas nemad näevad neljapäeva öösel vastu reedet toimunud USA raketirünnakuid Süüriale.

Stoicescu sõnul tuleb rünnakuid vaadelda kindlasti ka sellest lähtudes, et USA presidendi Donald Trumpi toetus kodumaal on ebatavaliselt madal ning tema otsus jõuliselt ja kiiresti Süüria keemiarünnakule reageerida võis mõnes mõttes ka sellest lähtuda. Nii Tammsaar, kui ka Stoicescu märkisid, et nüüd tuleb jälgida teravalt USA ja Venemaa vahelisi suhteid.