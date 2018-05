DELFI TV STUUDIO | Urmas Jaagant ja Erik Moora: "Eesti 200" liikumisel puudub selge liider! Kas selleks võiks olla Indrek Tarand?

Puudu on otsene liider - viis allakirjutanut pole avalikkuses kuigi hästi tuntud, kas on oodata liidrit näiteks Artur Talviku või Indrek Tarandi näol?

Meenutab Macroni En Marche'i, mis samuti tuli välja kui liikumine, mis ei paigutanud end poliitilisele teljestikule

Manifestis on välja toodud mured, aga mitte lahendused. Eesti 200 peaks eduka käekäigu jaoks pakkuma uusi, toimivaid mõtteid, kuidas pikaajalised probleemid lahendada

Uus mõttelaad on tervitatav, sest toob poliitikasse uut hingamist

Täna hommikul ilmus Eesti meediaväljaannetes uue poliitilise liikumise Eesti 200 manifest, millele on oma allkirja andnud Kristiina Tõnisson (Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja), Kristina Kallas (TÜ Narva kolledži direktor), Küllike Saar (TÜ kliinikumi lastefondi nõukogu esimees), Priit Alamäe (AS Nortal juht) ja Indrek Nuume (LHV panga juhatuse liige).

Delfi TV otsestuudios arutlevad uue liikumise elujõulisusest ning poliitilisest mõjust Eesti ühiskonnas Eesti Ekspresssi peatoimetaja Erik Moora ning Eesti Päevalehe ajakirjanik Urmas Jaagant. Vaata järgi!

Mõtteid arutlusest

Moora: Vaadates Emmanuel Macroni liikumist En Marche, siis saab aru, et sellest on võtnud Eesti 200 eeskuju. See kuulutati niisamuti välja kui otseselt mitte parem- ega vasakpoolne partei, vaid räägiti moodsast ja tulevikku vaatavast programmist. Tundub, et tänane avaldus taotleb sedasama. Täna tuli välja sellega vaid viis inimesi, näiteks me ei näe siin Margus Tsahkna nime.

Jaagant: Juba on pihta hakanud poliitiline vastandumine, kuid avanguna on see hästi läbi mõeldud, sest manifest tõmbab tähelepanu. Siin on umbes sama, nagu oli Vabaerakonna tekkimise eelne aeg, et see ei käi päris niisama lihtsalt, et ühel päeval on seltskond ja siis on erakond.

Moora: Minu meelest võib seda probleemi veelgi kitsendada, me ei näe liidrit. See võib olla seotud sellega, et avalikkuses pole keegi neist päriselt tuntud.

Jaagant: Liidri osas võib veel mõelda, et tõenäoliselt jääb ripakile Artur Talvik, Indrek Tarand on käinud kompamas.

Moora: No ma küll eriti ei usu sinu pakutud nimedesse, need on inimesed, kes on näidanud oma poliitilist võimekust/võimetust,

Jaagant: Me veel ei tea, kust tuleb poliitiline kapital, me ei tea, kes nende kampaaniaid rahastab, täna on nad öelnud, et nad tegutsevad omafinantseeringu alusel. Kampaaniad väga kallid, kui nad tõesti jõuavad kandideerimiseni. Siiski selline omaalgatuslik ettevõtmine on väga tervitatav, et inimesed tahavad oma näo-nimega tegutseda ning toovad poliitikasse uut hingamist.

Moora: Nad on teinud väga õigesti, et nad esmalt kontrollivad, kas nende manifest võtab tuule tiibadesse. Selle sisu kohta pole valdkonnapõhiselt midagi uut, aga mida nad ütlesid selles, on see, et nad tahavad saavutada seda, et erakonnad tegeleksid pikaajaliste väljakutsetega. Meil pole hetkel toimivat debatti tuleviku tööjõupuuduse ja rahvastiku vähenemise kohta.

Jaagant: Nende mõtted on küll head, aga nende deklaratsioonis on palju detaile, mis pole hästi läbi mõeldud. Näiteks regulatsioonid ettevõtluses - need on seal põhjusega. Me ehk ootame neilt veel liiga täpset sisu kohe manifestijärgselt, aga paraku on selline vastandumine lõksuks, sest nii jääb justkui mulje, et kõik erakonnad tegeleksid vaid "peenhäälestusega" mitte suure pildiga.