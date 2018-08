DELFI TV STUUDIO | Mailis Reps ja Kristina Kallas haridusest: mis õigustab venekeelse kooli pidamist Annelinnas?

Kallas kritiseeris Repsi mõtet, et vähemalt lasteaia viimased aastad peaksid olema lapsele kohustuslikud, sest see tekitab lapsevanemale ühe lisakohustuse. Reps nentis, et see on tõesti kohustus, aga kuidagi tuleb kätte saada need lapsed, kes jääksid muidu kahe silma vahele.

„Kahjuks on meil lapsevanemaid, kes avastavad, et laps on saanud seitsmeaastaseks, kui novembrikuus talle sotsiaaltöötaja koju tuleb.” Tema sõnul on eesmärgiks tuua peade ülelugemine ja laste kättesaamine varasemaks ja lastega tuleb tegelema hakata hiljemalt viieaastasena, et näiteks erivajadused üles leida. Seitsmeaastasena on juba hilja.

Reps lisas, et kui koolides on erivajadustega laste huve arvestav õppetöö juba käimas, siis lasteaedades on see kõik väga algstaadiumis ja lasteaiatöötajad vajavad abi. Eriti tahaksid lasteaiaõpetajad, et neil oleks toeks keegi, kes aitaks vanematele selgitada, kui nende last oleks vaja natuke teisiti kasvatada kui lapsevanem seda teeb.

Küll aga tõdesid mõlemad, et personaliprobleem pole lasteaedades nii terav kui koolides. Kallas ütles, et Tartu Ülikooli kõige populaarsem eriala on alati olnud lasteaiaõpetaja. See on üks kõige väiksema palgaga kõrgharidust nõudev amet, aga sinna on kõige kõrgem konkurss. Ta nentis, et neil oli Narvas tihe konkurss - neli inimest kohale. Küll on probleemiks, mida omavalitsused ja lapsevanemad lasteaialt tahavad ja kuidas lasteaedasid arendavad. Lapsevanemad on vähenõudlikud - sisuliselt ütlevad, et võtke mu laps, tulen talle kell kuus järele. Lasteaed pole aga lastehoid.

Sellest ei saa tihti isegi tudengikandidaadid aru, kui neilt küsitakse, miks nad kooliõpetajaks ei taha õppida. „Nende arvamus on, et see on nunnu töökoht, kus saab lastega palju mängida. Neil pole arusaama, et lasteaed on haridusasutus,” nentis Kallas.

Moderaator Krister Paris tõstatas küsimuse, kas nn eliitkoole on ka tarvis. Reps vastas, et neid 60. aastatel loodud kallakuga koole, mis jäid püsima, on vaid Tartus Miina Härma ja veel viis kooli Tallinnas. Seetõttu pole see üle-eestiline debatt.