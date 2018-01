DELFI TV STUUDIO | Kuidas liikuda üheskoos edasi, kui ühel pool EV100 etendust kaagutab kanakari ja teisel möirgavad vägivaldsed meesšovinistid?

Naistevastase vägivalla küsimus saavutas uue haripunkti, kui vabariigi sünnipäevapeo kunstilise lahenduse eest valiti vastutama teater NO99, mille koosseisu kuulub ka vägivaldse minevikuga lavastaja Tiit Ojasoo.

Eile saadeti presidendile avalik kiri, milles juhitakse tähelepanu, et sellise taustaga inimese vabariigi esinduspidustusel aukohale tõstmine on kohatu. Järgnes emotsionaalne debatt, milles on jõutud kasutada vägagi jõulisi väljendeid, rääkida karistamisest ja andestamisest, ent unustatud peamine teema ehk see, et meie ühiskonna üks põletavamaid probleeme on jätkuvalt vägivald.

Delfi TV stuudios on kulutulena leviva arutelu tähendust ja eesmärke defineerimas kirja üks algatajatest, sotsiaalmeediagrupi „Virginia Woolf sind ei karda!” moderaator Nika Kalantar ja võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.