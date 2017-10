DELFI TV otsesaade kell 11.50: presidendi loeng gümnasistidele avab üleriigilise ettevõtlusnädala

President Kersti Kaljulaidi tänane loeng ettevõtlusest Võru Gümnaasiumis on avalöök üleriigilisele ettevõtlusnädalale, mis kestab kuni 8. oktoobrini ning mida korraldavad EAS ja Maakondlikud Arenduskeskused.

Kaljulaid teeb täna Võrumaal ringsõitu: kohtub ka keelelaagris olevate venekeelsetest peredest pärinevate noortega ja külastab Kuperjanovi jalaväepataljoni.

Ettevõtlusnädala avaürituse toimumiskoha valik on sümboolne - ettevõtlikkus on Võru Gümnaasiumi üks põhiväärtustest. Siin sündinud edukate õpilasfirmade tõttu on Võrumaa viimase paari aastaga kujunenud maakonnaks, kus on kõige rohkem õpilasfirmasid elaniku kohta.

kell 11.50 algavast sündmusest

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel alates tänasest kuni 8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala tänavune fookus on noortel ja nende innustamisel oma ettevõtet looma.

Lisaks Kaljulaidile külastavad ettevõtlusnädala jooksul Eesti põhikoole, gümnaasiume ja kutseõppeasutusi sadakond ettevõtjat ja tippjuhti, et ühe koolitunni jooksul rääkida oma lugu ja innustada noori ettevõtlikkusele.

Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärikäik ja atraktiivne valik oma tulevase tööelu planeerimisel.

Ettevõtlusnädala ligi 300 tegevust ja sündmust jagunevad kõikide Eesti maakondade vahel.

Tallinnas Nordea Kontserdimajas toimub 5. oktoobril Eesti parimate ettevõtete auhinnagala. Lisaks toimuvad kogu nädala vältel koolides ja kutseõppeasutustes õpilaste kohtumised ettevõtjatega projekti "Ettevõtlikkus kooli" raames.

Ettevõtlusnädala toimumist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.