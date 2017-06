DELFI TV ÖÖVALVE | Kuidas möödub öö Haabersti puukaitsjate telklaagris?

Juba mitmendat nädalat kaitseb hulk inimesi Haabersti hõberemmelgat saagimise eest jõuliselt. Kes nad on? Milline on nende argielu keset linna püstitatud telklaagris? Käisime puukaitsjatel külas öövalve ajal, et näha nende elu praktilist poolt.

Lahenduseks Õismäe ummikutele on plaanis rajada uued, mitmetasandilised teedesüsteemid, ent projekti konflikt sealse haljastusega on endast välja ajanud hulga loodussõpru. Aktivistid väidavad, et ehitajad on võtnud maha juba hulga rohkem puid kui raieluba ette nägi ning parema planeerimise juures oleks paljud neist alles saanud jätta. Haabersti ristmikul seisev vana hõberemmelgas on kujunenud nende võitluse sümboliks. Vaata saadet!