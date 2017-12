DELFI TV MINIDOK | Geikristlased: kristluse tegelikud väärtused on mujal kui inimeste voodielu korraldamisel

Aastakümneid kodus ja võõrsil kirikut teeninud Heino Nurk tagandati vaimuliku ametist kui ta asutas seksuaalvähemustele läbipaistvust taotleva kristliku kogu. Seitse aastat hiljem on kristluse ja homoseksuaalsuse keeruline teoloogiline suhe jätkuvalt päevakorras ning kerkib Eestis esile just seksuaalvähemuste õiguseid laiendava kooseluseaduse küsimuses. Külastasime Heinot tema kodus Sangastel ning vestlesime ka Geikristlaste Kogu liikmetega, et saada aimdust tasasel leegil podisevast konfliktist.

"Geikristlased" on teine episood Delfi TV lühidokumentaalide sarjast „Isamaa 3.0”, mis toob poliitilisest peateest kõrvale kalduvate teemade kaudu Eesti sinimustvalgesse kuvandisse uusi varjundeid. Selles projektis on noorte Eesti režissööride filmide peategelased inimesed, kelle lugusid kiputakse pahatihti mitte märkama või mõistma.