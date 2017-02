DELFI TV KIIRÜLEVAADE: Võitlus palgalõhega Eestis võtab hoogu, aga mille vastu me siis ikkagi võitleme?

Teeme põgusa ülevaate viimastest arengutest võitlusest palgalõhega Eestis, mis on tunda andnud pea terve taasiseseisvumisaja. Ehkki Eurostati viimaste andmete kohaselt on see küll aastatega vähenenud, püsib siinne palgaline ebavõrdsus siiski Euroopa Liidu suurimana. Nüüd on sellest saanud osa ka meie ametlikust brändist.