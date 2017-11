DELFI TV KIIRÜLEVAADE | Kes on üleöö Tallinna võimu juurde saanud Rohelised ja millega on nad seni silma paistnud?

Erakond Eestimaa Rohelised on ehk vaid vormiliselt seesama vana Marek Strandbergiga seostatav erakond, kes aastatel 2007-2011 lausa Riigikogus oli. 2011. aasta valimiste järel lagunenud partei on oma uues kuues, "kapten Zuzu" ehk Züleyxa Izmailova juhtimisel silma paistnud pigem skandaalsete seisukohtadega ning jäi hiljutistel valimistel sootuks alla valimiskünnist. See ei takistanud neid aga Tallinna abilinnapea koha juurde jõudmast.

Tegime siinkohal põgusa videoülevaate kõige olulisematest faktidest, mida võiks Eestimaa Roheliste kohta teada.