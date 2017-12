DELFI TV JÕULULUGU | Vähist taastunud naine: haigekassasüsteemi järgi oleksin surnud, elan tänu headele inimestele!

Möödunud aasta septembris sai Anika Mõrd rõõmustava teate – ta oli lõpuks vähist vaba. Üheksa aasta jooksul sai ta neli erinevat vähidiagnoosi, kuid pea 13 000 eurot maksva kalli ravimi, mis viis haiguse seljatamiseni, pidi Anika ise soetama, sest Haigekassa seda ei hüvitanud.

"2014. aastal oli Haigekassale tehtud taotlus võtta see ravim Haigekassa nimekirja, aga nad keeldusid sellest, kuna nad leidsid, et selle ravimi kasutamine on liiga kallis ja nende otsuses oli kirjas, et metastaatiline rinnavähk pole ravitav ja see ainult pikendab haigete eluiga ning et seda tuleks pikendada odavamate ravimitega. Seal öeldi, et see pole kulutõhus. See on väga nõme väljend inimese kohta – ei ole kulutõhus," rääkis Anika.

Kingitud Elu fondi poole pöördunud naine kogus tänu annetajatele üle 20 000 euro, millest piisas mitme ravikuuri tegemiseks. Mõeldes neile inimestele, kes talle elu kinkisid, läksid Anika silmad märjaks.

"Ma mõtlesin, et ma lihtsalt seepärast surengi ära, et sul pole raha. Ma mingil hetkel juba leppisin sellega, et mul pole valikut ja see saab läbi. See lihtsalt on paratamatus, millega tuleb leppida. Aga tänu headele inimestele ja Kingitud Elu fondile on läinud nii, et septembris sai aasta, kui ma olen olnud vähivaba," sõnas ta.