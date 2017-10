DELFI TV ERISAADE | Tähelepanekuid anonüümsete alkohoolikute koosolekult: kuidas jääda kaineks?

Statistika järgi elab Eestis 60 000 alkoholisõltlast, kellest saab ravi vaid 10 protsenti. Üks raviviisidest, AA ehk anonüümsed alkohoolikud, on tugigrupp alkohoolikutele, kes tahavad kainena püsida. Selleks jagatakse omavahel kogemusi ja toetatakse üksteist, et mitte meelemürkide juurde tagasi pöörduda. Kuidas see täpsemalt välja näeb?

Sel nädalal 27. sünnipäeva tähistanud Eesti AA üks gruppidest lubas meid enda õhtusele koosolekule. Vaata videost osalejate mõtteid võitlusest alkoholismiga. Lisainfot koosolekute kohta leiab siit: https://aaestonia.com/index.php