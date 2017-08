DELFI TV ERISAADE | Milline on suvitajate elu Narva datšades ja kus on kohalik Veneetsia?

Slaaviverd inimestele on tihti omane tungiv soov aasta soojemad kuud spetsiaalses suvemajas veeta. Ilmselt seetõttu ongi Narva tihedalt ümbritsetud linlaste suvekodude ehk datšadega. Käisime neil külas.

Märkimisväärne on sealjuures, et oluline pole hoone suurus ega see, et maja linnast väga kaugel asuks, vaid tähtis on lihtsalt värskes õhus suve veetmise võimalus.

Vaata videost, kes on Narva nn datšnikud ja kus asub kohalik Veneetsia.