DELFI TV ERISAADE | Alkoholisõltlaste meeletu hulk on tingitud riigi ja ka arstide hoolimatusest

Eestis pole nn toimivatele alkohoolikutele aastakümneid tähelepanu pööratud. Arvati, et seni kui inimesel on töö ja auto, on kõik korras. Sellise suhtumise tõttu vajusid inimesed aina sügavamale pudeli kütkeisse, kuni neid polnud enam võimalik päästa.

Alles 2016. aasta sügisel alustas programm „Kainem ja tervem Eesti” lõpuks tagasilangust ennetavat ravi ja pisut enam kui aasta jooksul koputas alkokabinettide ustele 2000 abivajajat. See näitab, kui suur nõudlus on teenuse järele, mida riik pole seni pakkunud ja pakub ka praegu ainult Euroopa raha eest. Delfi TV erisaates „Plaan B” uurime, kui lootusetu oli olukord enne programmi algust ja kas meil on alkoholisõltlaste jaoks varuplaan.