DELFI STUUDIO: Manchesteri terrorirünnaku valguses – kuidas tagatakse turvalisus sel suvel laulupeol ja eesistumise ajal?

Manchesteri terrorirünnakute järel arutlesid Delfi TV stuudios rünnaku tagamaade ja edasiste mõjude üle siseminister Andres Anvelt ning Eesti Päevalehe ja Delfi välisuudiste toimetaja Kaarel Kressa.

Vestluse käigus puudutati nii rünnakute mõju Suurbritannia sisepoliitikale kui ka turvalisusküsimusi Eesti suviste suursündmustega.

„Me oleme tegelikult teiste praktika pinnalt päris hästi nendeks üritusteks valmis ja me pidevalt monitoorime ja me kuulame oma Lääne kolleege,“ sõnas Anvelt rääkides sel suvel toimuvast laulupeost ning eesistumisest. Manchesteri terrorirünnakust võib õppida seda, et intsidente võib juhtuda ka kontrollitud perimeetrist väljaspool.