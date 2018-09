DELFI RAPLAS | Andres Herkeli ja Kaul Nurme vahel on oodata tasavägist heitlust

Haukanõmme sõnul on esimehe valimiste tulemus praegu täiesti lahtine ja tõenäoliselt saab otsustavaks vaid väike osa hääli. Lisaks Herkelile ja Nurmele kandideerib ka Tarmo Kask. Ta on ka varasemalt Delfile öelnud, et vastandub Herkeliga, Nurmel näeks ta juhina potentsiaali. Kui ta aga ise võitma peaks, siis korraldaks ta konkursi, et leida uus kampaaniajuht. Samuti on Kase sõnutsi vaja kasvatada liikmeskonda - praegu on liikmete arv langemas alla 500 piiri.

Haukanõmme enda hinnangul tuleks riigikogu valimiste eel fookusesse tõsta teemad, mis inimesi isiklikult puudutavad. Erakonna praeguse esimehe Andres Herkeli keskendumine demokraatia küsimustele on tema sõnul enamikule valijatest liiga abstraktne. Samas on Herkeli jaoks teised teemad aga vähem olulised.

Küsimusele, mis saab juhul, kui Herkel tänasel üldkoosolekul esimeheks tagasi valitakse, vastas Haukanõmm, et igal juhul peab erakond edasi ja riigikogu valimistele vastu liikuma ühtse meeskonnana ning erimeelsused kõrvale heitma.

Herkel märkis, et ei saa lubada poliitilist võitlust juhatuses nagu seni. "Kui see jätkub, pole valimistel mingit lootust."

Juhatusse kandideerivad liikmed on oma sõnavõttudes olnud praegu toimuva suhtes kriitilised. Näiteks Vahur Kollom märkis, et soovib vaadata tulevikku ja toetab Nurme kandidatuuri. Heli Künnapas märkis, et mässu positiivne tulemus on see, et nähakse, kuidas edasi saab minna koostööd tehes.

Kella 12.15 paiku polnud kõiki juhatuse kandidaate veel kohal. Tulemus peaks selguma veidi pärast kella 15.