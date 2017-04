DELFI OTSEPILT: Kaitseminister Margus Tsahkna annab hinnangu olukorrale Süürias

Kohe pressibriifingu alguses annab kaitseminister Margus Tsahkna hinnangu olukorrale Süürias, kus USA ründas ööl vastu tänast õhuväebaasi enam kui 50 tiibraketiga. Sõjalist tegevust ajendas USA ametnike sõnul kättemaksusoov hiljutise keemiarünnaku eest tsiviilkodanike vastu.

Kaitseväeteenistusse kutsumise tõhustamine

Tsahkna tutvustab lähiajal valitsuskabinetile aruannet kaitseväeteenistuse kohustuse täitmisest möödunud aastal ning ühtlasi esitab ettepanekud seadusandluse parandamiseks, et tulevikus praegusi kitsaskohti ära hoida.

Kaitseminister ning kaitseministeeriumi eksperdid esitlevad võimalikke lahendusi küsimustele, mis on seoses kaitseväekohustusega päevakorral:

- Kas Eesti noormeeste tervis on tõesti nii kehv, et vaid vähemus neist kõlbab ajateenistusse?

- Kas tänane tervisenõuetele vastavuse hindamise korraldus toimib ja kuidas seda tõhusamaks muuta?

- Mida peaks tegema, et kaitseväeteenistusse kutsumisel senisest paremini kasutada e-riigi lahendusi?

- Kas kaitseväeteenistusest kõrvalehoidjatel peaks olema võimalus tarbida samu hüvesid, kui seadusekuulekatel kutsealustel ja reservväelastel?

Mida arvab kaitseminister olukorrast Süürias?

Tsahkna: Need, kellel on kohustus ajateenistust läbida, peavad seda tegema ja meil ei ole mingit plaani seda muuta. On hea, et palgaline kaitseväe mõte läbi ei läinud. Välkkogunemine Okas oli väga edukas. Laias perspektiivis tähendab, et meil on 21 000 inimest kiirreageerimisüksustes.

Kaitseminister läks tänase põhiteeme - ajateenistuse tõhustamise - juurde.

Tsahkna: Meie jaoks on oluline, et rahvusvahelistest lepetest peetakse kinni. Venemaa reaktsioon oli selge ja ma näeme USA ja Venemaa vaheliste suhete pingestumist. Tuleb loota, et edaspidist eskalatsiooni ei toimu, aga nagu näete, siis iga tund toimub uus sündmus.

Tsahkna: Varasem programm pole töötanud, et keemiarelvad Süüriast välja viia. See USA rünnak oli ühekordne. Need raketid muutsid suure tõenäosusega baasi kasutuks.

Kaitseminister Margus Tsahkna olukorrast Süürias: Täna öösle tulistasid USA laevad 59 Tomahawk raketti Süüria õhuväebaasi. See oli reaktsiooniks keemiarelvade kasutamisele. Tegu oli väga konkreetse, jõulise ja ootamatu sammuga. Kui vaadata keemiarelvade kasutamist, siis see on kõikide osapoolte poolt hukka mõistetud ja see läheb vastuollu kõikide rahvusvaheliste konventsioonidega. Trump otsustas anda selge vastuse nende kasutamisele. Mingi vastus pidi tulema, kuna 2013. aastal nii konkreetset vastust ei tulnud.

