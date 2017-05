DELFI OTSEPILT, -BLOGI JA FOTOD: Mart Helme ööistungil Sven Sesterile: mul on kahju, et teie ainus funktsioon on uute maksude väljamõtlemine vasakpoolsete lubaduste katteallikateks

Päevakorras olevast 24 eelnõust mõni on kolmandal või teisel lugemisel, kuid mille sisu on selline, et nendega pikka arutelu ei tule, kirjutab tänane Eesti Päevaleht. Ent nimekirja eesotsas on esimesel lugemisel enamik uuele valitsusele olulisi maksumuudatusi, mis peaksid jõustuma järgmisel aastal.

Kuna maksumuudatuste eelnõud on alles esimesel lugemisel, ei ole neil veel muudatusettepanekuid, mille läbihääletamist nõuda ja nende vahele vaheaegu võtta, siis klassikalist opositsiooni venitamist oodata ei ole.

Ent pärast eelnõu algataja ettekannet on igal saadikul õigus kahele küsimusele. Näiteks Reformierakonna fraktsioonis on 30 saadikut. Kuna makse kehtestavaid seadusi on päevakorras kolm, siis on oodata rohkesti küsimusi — ainuüksi Reformierakonnalt võiks neid tulla 180.

Küsimus on, kas opositsioon kasutab oma pärimisõigust sisulise arutelu tekitamiseks või püüab istungit hetkel olemasolevate vahenditega võimalikult pikaks venitada, hoolimata küsimuse sisust.

Koalitsiooni otsus tuua tänasele koguni 24 eelnõu arutamine, on saanud opositsiooni terava kriitika osaliseks. Teiste seas ütles Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Ammas, et mitme olulise teema arutelu kuhjamine lühikesele ajale on alatu ja armetu.

„Miks nii? Miks nii saamatu ja küündimatu töö planeerimine? Asi on selles, et valitsuskoalitsioonil on hakanud väga kiire oma ahnete ideede seadusteks vormistamisega. Näiteks maksueelnõud, mille arvelt juba tuleva aasta 1. jaanuarist raha kokku kraapima hakatakse, peavad olema vastu võetud enne 1. juulit 2017. Kiire on ka mitme muu eelnõuga, pealegi – kes teab, kui kauaks seda valitsust jätkub. Mis tehtud, see tehtud! Mis käes, see käes!” leidis Ammas.

Mida täna riigikogus arutatakse?

Täna arutusele tuleva 24 eelnõu hulgas on selliseid, mis ehk pikemaid vaidlusi ei tekita, näiteks meie kaitseväelaste kasutamise välismissioonidel, tolliseadus, riigikaitseseadus, riigivara seadus ja muud.

Aruteluks võib minna nn Uberi seaduse ehk eelnõu üle, mis on pikalt riigikogus küpsenud ja jõuab nüüd viimaks teisele lugemisele. Sellega tahetakse reguleerida Eestis kokkuleppeveod.

Veidi põnevust on oodata EKRE algatatud eelnõust, millega tehakse ettepanek peatada Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas. Mäletatavasti ütles IRL-i saadik Kalle Muuli, et pagulaste vastuvõtmine tuleks peatada. EKRE tegi kohe eelnõu valmis ja ootab nüüd uue esimehe saanud IRL-i homset reaktsiooni.

Kõige pikemaks venib ikkagi maksumuudatuste arutelu. Nende seas on pakendiaktsiisi kehtestamine, magustatud jookide maksustamine ehk rahvakeeli suhkrumaks ning suurema kobarana eelnõu, millesse kuuluvad panditulumaks, krediidiasutuste kasumi avansiline tulumaks ja ettevõtluses kasutatavate sõiduautode maksu teema.

Peale selle on esimesel lugemisel ettevõtete maksukoormuse langetamise eelnõu, juhul kui nad maksavad kolm aastat järjest dividende, ja ettevõtluskonto loomise eelnõu.

Mis toimub mammutistungi ajal riigikogus, loe Delfi otseblogist!

Maksueelnõude ööistung

Reformierakonna-poolse ettekande tegi Aivar Sõerd. EKRE fraktsooni juht Martin Helme sõnul saavad kõik aru, et magusamaks ei mõjuta rahvatervist, vaid see on teenib eelarve rahastamise eesmärke. "Oleme jõudnud faasi, kus ametnikud ja poliitikud siiralt usuvad, et peab inimeste toidulauda reguleerima. See on paksu riigi totalitaarne mõtteviis. Mitte mingit pistmist rahvatervisega selles eelnõus ei ole! Halb eelnõu, halb eelnõu inimeste rahakotile!"

Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm püstitas küsimuse, miks riik ühelt poolt soovitab süüa 5 peotäit puuvilju, kuid teisalt kuulutab õunad ebatervislikuks ning hakkab mahlu maksustama.

Opositsiooni küsimused Sven Sesterile magusamaksu teemal said otsa. Juhtivkomisjoni poolse ettekande teeb Mihhail Stalnuhhin (KE). Monika Haukanõmm (VE), Aivar Sõerd (RE) ja Martin Helme (EKRE) peavad oma fraktsioonide eest kõne.

Opositsioon pommitab endiselt rahandusministrit küsimustega ning magusamaksu arutelu on täies hoos. EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme pritsis eelnõu suhtes tuld. "Kogu see seaduseelnõu karjub meile näkku, et Eesti inimesed on lollid ja lollidelt tulebki raha ära võtta!" Sester märkis, et võidab see, kes karjub kõige valjemini.

Laine Randjärv tõstatas küsimuse, kust Sester teab, et kaitseb õigeid asju, kui IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder soovib koalitsioonipartneritega maksumuudatusi uuesti arutama hakata.

Opositsioonisaadkud küsivad Sven Sesterilt väsimatult magusamaksu kohta ning toimub sisuline arutelu.

Algas magustatud joogi maksu seaduse eelnõu ehk nn suhkrumaksu eelnõu arutamine, mida esitleb taas kõnepulti saabunud rahandusminister Sven Sester.

Vabaerakonna, EKRE ja Reformierakonna fraktsioonide ettepanek pakendiaktsiisi eelnõu tagasi lükata ei leidnud toetust. Selle poolt oli 37, vastu 49. Ettepanek ei leidnud toetust, millega on selle eelnõu esimene lugemine lõpetatud.

Priit Sibul: IRL soovib koalitsioonis jätkata maksuteemade arutelu Tänasel Riigikogu istungil arutusel olevad maksuseaduste eelnõude arutelul ütles Riigikogu Isamaa- ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Sibul, et IRL soovib koalitsioonis jätkata maksuteemade arutelu. Tema sõnul tulenevad mitmed arutusel olevad muudatused juba varemast ja ka sügisel sõlmitud koalitsioonileppest. “Nende muudatuste hulgas on neid, mis on IRL-i programmis, kuid on ka neid, mis ei ole meie seisukohtade ja ilmavaatega ühtivad. Oleme olnud nõus maksma seda hinda selleks, et viia ellu otsuseid, mis toetavad vaba ja jõukat Eestit, kus oleks lapsi ja rõõmu. Eelkõige pean silmas kolmanda lapse pere toetust ja maksuvaba tulu tõstmist 500 euroni.” Sibula sõnul oli IRL-i programmis välja toodud mure lahendamaks suhkru liigtarbmist Eestis. “Teine oli ettevõtete kasumite väljaviimine laenudena, mitte dividendide maksmine. See võiks olla ühe kasumit tootva ettevõtte mõistlik käitumine kui investeeringuid ei tehta. Me usume, et täna meie ees olevad lahendused on väljatöötatud parimas teadmises. See aga ei tähenda kaugeltki seda, et tegemist on lõplike lahendustega ja asju enam paremaks muuta ei saa. Nõnda on ka kõigi teisi maksumuudatusi puudutavate eelnõudega. Täna algab, mitte ei lõppe parlamentaarne debatt. Me nii komisjonis kui erakonnana kavatseme kohtuda nii ettevõtjate esindajate, koalitsioonipartneritega kui omavahel, et neid teemasid arutada,” ütles Priit Sibul. Tema sõnul ta osaliselt mõistab opositsiooni rahulolematust. “Siiski ütlen, et koalitsioon ei pane toime ühiskondlikku kuritegu, mida võib aeg-ajalt kuulda või milline mulje võib jääda. Eelarvet vaatame tulevikus pikemas perspektiivis, kui täna. Ja eelarve defitsiidi arvelt luuakse võimalus vajadusel täiendavaid investeeringuid teha. Mitte jooksvaid kulusid katta. Investeeringud riigikaitsesse, lairiba võrku, maanteedesse, rongiliiklusesse ja muudesse olulistesse objektidesse,” täpsustas Sibul. Priit Sibul tõi välja, et opositsioon võiks vaadata ka positiivseid asju ja neid toetada, milleks on tema hinnangul see kui erisoodustuseks ei loeta enam töötajate optsioone, juhul kui investor ostab kogu ettevõtte. “Või ka töötajate transpordi ja majutuskulude kompenseerimine töötajale, kui need on ettevõtte seisukohalt põhjendatud. Samuti ettevõtluskonto loomine ning ma arvan, et mõistlik ja ilma suuremate kirgedeta on võimalik leida lahendus ka küpsete ettevõtete dividendide maksustamise vähenamisel 14 protsendini.”

EKRE fraktsioon juht Martin Helme ütles pakendiaktsiist rääkides, et lõppkulu muutub kõigil pakendiliikidel kõrgemaks. Tuliseks muutunud Helme märkis, et tegemist on inimestelt raha ära korjamisega. "Väidetavalt konservatiivne rahandusminister peaks häbi pärast maa alla vajuma." Helme sõnul tegemst on jõhkra valetamisega, kui väidetakse, et pakendiaktsiis on keskkonnahoiuga seotud. See on tema hinnangul vasakpoolne rahakogumise idee.

Reforierakonna fraktsiooni liige, rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer leiab, et panditulumaksu kehtestamine koalitsiooni poolt on täna riigikogus arutatavatest eelnõudest kõige halvema mõjuga ja tähendab sisuliselt ettevõtte tulumaksu taastamist. "Panditulumaksu asemel tuleks toetada maksuametit Eestist kasumi väljaviimise tuvastamisel," pakkus Holsmer.

Reformierakonna fraktsiooni liige Laine Randjärv uuris rahandusministrilt, millist vastureaktsiooni koalitsioon ettevõtjatelt ootab. "Minu järgmine küsimus tuleneb teie praegustest vastustest ja puudutab ettevõtete stimuleerimist. Ma ei tea, kas te täpselt teate, mis see tähendab. Stimulus on astel, ora, teravaotsaline kepp loomade või orjade ergutamiseks ja enne vanasti torgati selle oraga eeslit teatud piirkonda, et ta kiiremini liiguks, seega stiimul on ärritaja, mis kutsub organismis esile vastureaktsiooni. Ja minu küsimus on selline: missugust vastureaktsiooni selle maksuga täpselt ettevõtjatelt ootate?" küsis Randjärv. Rahandusminister Sven Sester vasas, et oodaakse seda, et ettevõtjad hakkaksid – ja see on reaktsioon, ma arvan, nii nagu aktsiiside puhul alati peaks olema mingi reaktsioon, aktsiisile kaasnev reaktsioon – kokku võttes turule tooma vähem pakendeid. Kokku võttes on pakendid keskkonnasõbralikumad. Ma arvan, et see on see reaktsioon, mis võiks tulla tulevikus selle aktsiisiseaduse tekkimisel. Ma arvan, et see oli ka põhjus, miks juba kaks aastat tagasi me koos teiega selle laua peale tõime, mis muu sai olla see meie põhjus."

Opositsioonisaadikud on täna korduvalt muret tundnud rahandusminister Sven Sesteri pärast, kes peab riigikogu ees maksumuudatusi kaitsma. EKRE fraktsiooni liige Mart Helme: "Mul on ausalt öeldes mõnes mõttes teist kahju, sellepärast et te vist ise ei saa aru, et te olete vasakerakondade poolt tanki lükatud ja teie ainus funktsioon on uute maksude väljamõtlemine vasakpoolsete lubaduste katteallikateks. Mul on teist kahju!"

Jürgen Ligi märkis, et täna Itaalia velotuuril neljanda koha saavutanud Tanel Kangert väärib samuti tähelepanu.

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas edastas puldis oma õnnitlused täna Rooma WTA turniiri teises ringis maailma esireketi Angelique Kerberi alistanud Anett Kontaveidile.

Pakendiaktsiisi teemal on jäänud veel neli küsijat. Opositsooonisaadikuid ei saa aru, kuidas suudab väike Eesti muuta rahvusvaheliste kosmeetika- ja ravimifirmade pakendamisharjumusi. "Järsku te avaksite seda tausta. Kuidas te tõesti usute, et teie suudate neid pakendeid väiksemaks teha," küsis Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri. Rahandusminister Sven Sester (IRL) küsis vastu kuidas saab eeldada, et mingi aktsiisi, ükskõik millise aktsiisi toote puhul tootjaharjumused muutuvad. Ühtlasi märkis ta, et pakendiaktsiis oli kõne all ka Reformierakonna valitsemisajal. "Teate, ma ütlen teile ausalt: pakendiaktsiis oma olemuses oli kaks aastat tagasi, st 2015 koalitsiooni tegemise ajal, katteallikaks sellesama 15 miljoni euroga. Lihtsalt teile teadmiseks, et kindlasti ei ole tegemist n-ö viimaste kuude välgatusega, kus mõeldakse selle peale, et pööraks tähelepanu pakendiaktsiisile. Ei, juba kaks aastat tagasi võeti see aluseks, et pakendiaktsiis kehtestada. Võeti aluseks suurusjärk 15 miljonit eurot, kanti see riigi eelarvestrateegia tabelitesse. Nii et tegelikult, mida me täna teeme – me oleme jõudnud lõpuks siis sellele staadiumile, kus on ka selge eelnõu, mis siis hakkab toimimise hetkest alates töötama ka põhimõttel, et turule toodav pakend oleks maksustatud ning et suunataks ka tootjaid kasutama keskkonnasõbralikumaid kattematerjale."

"Euroalusel on oluline roll kaupade liikumisel punktist A punkti B," vastas Sester pakendiaktsiisi arutelul esitatud küsimusele, kas ilma euroaluseta saab kaupa vedada või mitte.

Kui vahepeal tekkis küsimus, mille üle naerab istungit juhatav riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kui ta oma telefoni vaatab, siis nüüdseks on põhjus selge. Rõivas saatis erakonnakaaslasele pakendikaktsiisi puudutava nalja.

Rahandusminister Sven Sester peab täna esitlema maksumuudatusi ning vastama arvukatele opositsiooniliikmete küsimustele.

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/soerd-uued-maksud-mojutavad-rangalt-just-vaiksema-sissetulekuga-inimesi?id=78248484

Opositsioon on seisukohal, et pakendiaktsiisi seaduse muutmise eesmärk on vaid riigieelarvet täita, mitte pakendite arvu vähendada. Andres Ammas (VE): "Kui pakendiaktsiisi mõju tarbijale on väike (nagu väidab minister), kui see ei mõjuta harjumusi ega ostuotsuseid, kui meie ettevõtjatel on väga vähe võimalust pakendit loodustsäästvamaks ja säästlikumaks muuta - kust tekib väidetav tohutu keskkonnamõju? On ainult fiskaalmõju ehk raha võtmine teatud grupilt ettevõtjatelt riigikassasse. Pealekauba süveneb tõenäoliselt ebavõrdsus ettevõtluskeskkonnas. 😞 #riigikogu #superkolmapäev"

Kui reformierakondlased nimetavad tänast eelnõumaratoni mustaks kolmapäevaks, siis samuti opositsiooni kuuluva Vabaerakonna saadikud nimetavad tänast hoopis superkolmapäevaks. Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees: "Muude kahjulike maksumuudatuste seas on ka üks positiivne, mida Vabaerakond tervitab: ettevõtluskonto. Kui FIE-l on vähe kulusid ja tulu on kuni 25 000 eurot aastas, tasub tal edaspidi luua ettevõtluskonto, millelt võetakse automaatselt 20% maksu. #riigikogu #superkolmapäev"

Pakendiaktsiisi teemal on küsimusi palju.

Algas pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine, mis ei täida aga ettevõtjate hinnangul oma eesmärke. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ettevotjad-planeeritav-pakendiaktsiis-ei-taida-oma-eesmarke?id=77842674

Lõppes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu arutamine ning riigikogu kõnepulti astus rahandusminister Sven Sester, kandmaks ette ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu. Eelnõu sisu on ettevõtluskonto loomise plaan. Rahandusministeeriumi teatel on ettevõtluskonto eesmärk soodustada väikeettevõtlust, luues võimaluse täielikult aruandlusevabaks ja soodsaks, 20-protsendise maksumääraga ettevõtlusvormiks väikeettevõtjatele, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas. Eelnõu toetab ka Vabaerakond. "Rahandusministri suu laulab, süda muretseb - ainult Vabaerakond toetas avalikult ettevõtluskonto loomist, ülejäänud riigikogulased ei vaevunud saalis viibima. #riigikogu #superkolmapäev," kirjutas Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas sotsiaalmeedias.

Reformierakondlased on võtnud tänase päeva kohta kasutusele teemaviite #mustkolmapäev.

Praegu on arutelu all rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis on järjekorras kaheksas.

Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu teine lugemine lõppes samuti kiiresti ning hetkel liigutakse mõõdukalt kiires tempos edasi.

Igor Gräzin: kas pärast Viini šnitsli söömist on parem sigaret või veega värk? Samuti Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Igor Gräzin palus Sibulal ette kujutada, kas pärast head sööki parem suitsetada e-sigaretti või traditsioonilist sigaretti. "Hea Priit! Pane praegu palun silmad kinni ja pane tööle oma kujutlusvõime. Panid jah? Nii! Sa oled just ära söönud hea Viini šnitsli, sa jood pool kruusi Staropramenit sinna kõrvale – see higistab ja sa tunned, et nüüd on õige aeg panna ette sigaret või sigar vms. Ütle palun, mida sa sellisel juhul eelistaksid: kas seda veega värki või seda päris sigaretti või sigarit! Ma tahaks teada, mis neist maitseb kõige paremini," uuris Gräzin. "Seda me komisjonis ei arutanud ja keegi ei palunud komisjonis mul seda kujutleda, aga see oli ilus pilt. Aga ma pean sulle kahjuks ütlema, et ma ei oska su küsimusele vastata. Minu viimane sigaret oli minu praeguses maakodu metsas, see oli siis, kui olin tõenäoliselt kümneaastane või midagi sellist. Siis muid võimalusi ei olnud. Ja pärast seda ma ei ole neid tooteid tarbinud," vastas Sibul. Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa märkis, et pikk õhtu on veel ees ning küsimustega tuleks tagasi hoida. "Sõbralik soovitus on fantaasiat liigselt innustavaid küsimusi vähem esitada, meil on pikk õhtu alles ees." Saalist hüütakse: "Aega on!" Sellele järgnes naer.

Tolliseaduse eelnõu teine lugemine läks kiiresti ning praegu on arutluse all ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ehk nn Uberi eelnõu.

Reformierakonna fraktsiooni liige Madis Milling tõi näite enda näol ning ütles, et tema enesetunne on selgelt paranenud pärast seda, kui ta lõpetas suitsetamise ja kasutab e-sigaretti. Ta ei eitanud, et ka e-sigarettidele on vaja aktsiisi, kuid rõhutas, et see ei peaks olema tavasigarettidega ühesuurune.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu juures tekitas peamist debatti küsimus, kui kahjulik on elektrooniline sigaret võrreldes traditsioonilise sigaretiga. Reformeirakonna fraktsiooni liige Kalle Palling küsis, kas meil on üldse piisavalt teavet selleks, et hinnata elektroonilise sigareti kahjutust või kahjulikkust, et me saaksime otsustada, milline see aktsiisimäär üldse olema peaks. "See peaks olema ometigi korrelatsioonis selle mõjuga tervisele. Ma pean silmas aktsiisimäära." Eelnõud ette kandnud IRL-i fraktsiooni liige Priit Sibul vastas, et täna ei saa hinnata, kas e-sigaret on vähem kahjulik või ei ole üldse kahjulik või on kogunisti tervendav toode. "Küll aga ütles doktor Anni seda, et iga asi, mida me endale sisse hingame, igal juhul meie organismile kasulik ei ole. Parem on igasugustest filtritest hoiduda ja hingata õhku ilma muid vahendeid kasutamata. See on tõenäoliselt tervisele kõige kasulikum. Kõik muud ained, kas nad tulevad läbi mingite aparaatide vedelike, auru või suitsuna meile, igal juhul organismile hästi ei mõju," märkis Sibul.

Vaade istungisaalile pisut pärast kella kolme.

Riigikogu täiskogu korraline istung algas kell 14 ning pärast välisteenistuse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, kaitseväe teemalist eelnõu ning EKRE pagulaste-teemalist (Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" eelnõu) eelnõud on jõutud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu juurde

