DELFI OTSEBLOGI JA FOTOD | Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn selgitavad tulevikuplaane

EDGAR SAVISAARE VALIMISLIIDU JA TEGUSA TALLINNA PRESSIKONVERENTS

"Meie valimisliit, Tegus Tallinn, on rohkem turundusliku suunitlusega. Savisaare valimisliit on rohkem sotsiaalse suunitlusega, me oleme igati tasakaalus," väidab Jüri Mõis.

"Me oleme neli korda enamuse saavutanud Tallinna valmistel. Aga mitte ühelgi korral ei ole ma seda enne valimisi kuulutanud," sõnas Edgar Savisaar.

Savisaar ei oska veel öelda, kellest saab linnapea. "Arutasime seda ka eile, võib-olla teeme konkursi," ütles Savisaar.

Savisaar vastas reporteri küsimusele, et kuidas tema tervis lubab valimistel osaleda, et Olga Ivanova aitab ja koostöös peitub jõud.

Sõõrumaa väitel on linnakodanikud kord juba prügi eest maksnud. "Me ei koori topelt!" lisab ta.

Savisaar: mina kandideerin Lasnamäel, Urmas Sõõrumaa kandideerib kesklinnas ning Jüri Mõis Haaberstis

Sõõrumaa: kandideerides volikogusse on minu tegevus palju läbipaistvam kui ettevõtjana. Nende lepingute, mis sõlmiti Ratase linnapeaks oleku ajal, nende sisu võib juba lähiajal võtma hoopis teise vaatenurga.

Sõõrumaa: Savisaar on Tallinnale teinud palju teeneid, alustades tasuta ühistranspordist ning nüüd soovime tallinlastele pakkuda ka tasuta prügivedu

Sõõrumaa: kutsun üles kõiki valimistel kandideerijaid näitama üles vastastikkust lugupidamist kõikide kaaskandideerijate suhtes

Savisaar: me lubame seda, mida oleme ka eelnevalt teinud või tõesti kavatseme teha. Olge julged ja usaldage Savisaare valimisliitu ja Tegusat Tallinnat!

Savisaar: meie valimisliit on suunatud koostööle, seal on ka teistelt valimisliitudelt pärinevaid põhimõtteid

Savisaar: ühendame valimisliidud ja paneme leivad ühte kotti, et valimised võita

Pressikonverents algas Olga Ivanova sõnavõtuga Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu ühinemisest