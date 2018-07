Delfi lugejad tahavad sotside uueks juhiks Marina Kaljuranda, Indrek Saar jääb Jevgeni Ossinovskile alla

Sotside ladvik on omavahel omajagu tülli pööranud, erakonna kasin toetus rahva seas ja lähenevad valimised sunnivad vaatama üksteisele otsa ja mõtlema, kas praegune parteiliider Jevgeni Ossinovski ikka on õigeim võimalik käilakuju.

Üle-eelmisel reedel toimunud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse koosolekul võttis näiteks kultuuriminister Indrek Saar sotside juhi teema jõuliselt ette. Saar oli oma jutu toetuseks ette valmistanud uhke esitluse koos mitmesuguste uuringutulemustega, mis pidi näitama, et Jevgeni Ossinovski on kehv juht ja sotsid vajavad uut juhti, täpsemini öeldes just Indrek Saart ennast.

Tüli on igatahes kibe, ja et sotside elu lihtsamaks teha, korraldas Delfi täna kiire veebiküsitluse, et teha kindlaks, kes erakonna liidriks kõige paremini passib.

Küsimustiku ülekaalukas liider on Marina Kaljurand – teda tahaks parteijuhina näha 39% vastanuist. Indrek Saarele on meil aga halbu uudiseid: kultuuriminister on veel ebapopulaarsem kui akoaktsiisi kergitajana ajalukku minev Jevgeni Ossinovski: teda toetab ainult 11% vastanuist Ossinovski 19% vastu.

Marina Kaljuranna järel populaarseim on aga vastusevariant „Keegi muu“: täiesti värsket liidrit loodab erakonnale 31% vastanuist.