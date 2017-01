Delfi lugejad paljastavad Delavue musti skeeme: ilusalongi omanik ise teeskleb arsti ja tinistab kliente

Delfi lugejate kogemuste põhjal saab kokku panna ebameeldiva pildi skeemist, kus ilusalongi omanik ise teeskleb arsti, laenama meelitatakse 80-aastaseid vanaprouasid ja hinnad kerkivad minutitega.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et Tallinnas Radisson Blu Sky hotellis tegutseb Delavue-nimelise ilusalongi varjus laenuvabrik. Salongi äriplaan seisneb selles, et telefonimüügiga meelitatakse tasuta näomaskile naised, kellel seejärel „avastatakse“ tõsine nahaprobleem, mis võib viia insuldini. Salongis töötav „arst“ koostab väljamõeldud probleemi lahendamiseks protseduuride plaani, mis maksab mitu tuhat eurot. Selle lahenduseks palutakse kliendil kohe allkirjastada väidetavalt intressita leping, mis osutub tegelikult kalli intressiga laenuks, mille makseid võidakse edasi nõuda ka pärast lepingu lõpetamist.

Delavue laenupartner LHV ei avalikusta, kui paljud naised on niimoodi laenu võrku tõmmatud, kuid Eesti Päevalehe artikli ilmumise järel avalikustasid paljud inimesed Delfis ja sotsiaalvõrgustikes oma kogemused Delavuega, mis näitab, et ettevõte tegutsebki sihtotstarbeliselt laenude väljapetmise nimel.

Juba salongi avamise eel palkasid firma asutaja Georgii Sichinava ja Semen Rodionov nii laenukonsultante kui ka telemarketingitegijaid. Ettevõte hankis praegu veel teadmata allikalt ulatusliku telefoninumbrite andmebaasi. Mitmed inimesed, kellele Delavuest helistatud on, kinnitavad, et nad ei ole oma numbrit jaganud ühegi ettevõttega, kes võinuks seda edasi müüa. „Ma küsisin, et kust nad mu telefoninumbri sain, öeldi, et üks mu sõbrannadest on nende kunde ja ta soovitas. Tule taevas appi, olen pensionär ja sõbrannad samuti, niisugust raha pole kellegil välja anda,“ kirjeldas üks müügikõne saanutest oma ärritust. Teine müügikõne saanud naine meenutas, et temale andis Delavue töötaja numbri saamise kohta eriti veidra vastuse: see olevat võetud avalikust andmebaasist, mis on kättesaadav vaid Delavuele.

Iluprotseduuridele meelitatakse vanureid

Edasine müügikõne on alati sarnane. Jutt on tasuta protseduurist, mis ei kohustavat millekski. Telefonimüüja on sageli väga pealetükkiv ja helistab keeldumisest hoolimata korduvalt. „Kui sealt ilulaenukontorist mulle helistati ja sümpaatse häälega tüdruk lunis mitu minutit mind, et ma nende tasuta hooldusele tuleksin, siis imestasin, kuidas nad mu telefoninumbri kätte said. Ja kui ma enese meelest üsna viisakalt korduvalt keeldusin, siis jäeti mulle mulje, et olen lausa loll, et sellest suurepärasest võimalusest keeldun. Müügitüdruk on neil üsna külmavereline,“ meenutas üks Delfi lugeja. Ühel juhul aga sattus müügikõne ohvriks meedikuharidusega inimene, kes kuuldes, et ka telefonimüüki teeb väidetavalt meedik, asus küsima asjatundlikke küsimusi, mille peale Delavue esindaja toru hargile viskas.

Eakaid inimesi püütakse salongi meelitada erilise hoolega. „Helistati minu emale, kes õnneks elab Tallinnast väga kaugel. Ema ütles, et käib juba 80ndaid eluaastaid, et mis kosmeetikaprotseduure talle enam, aga helistaja ütles, et siis ju viimane aeg tulla. Ema tänas, et siiski mitte. Elaks ta Tallinnas, mine tea, äkki olekski ära meelitanud,“ meenutas üks Delfi lugeja.

Kahtlus: salongi omanik ise teeskleb arsti

Kui inimene on õnge läinud ja salongi külastab, käib kõik ühe mustri järgi: alati avastab kosmeetik kliendil mõne ohtliku nahaprobleemi, mida kinnitab nn diagnostik. Vahel on diagnostiku asemel lausa „nahaarst“. Kuna tegelikult salongis ühtegi arsti ei tööta, siis tekib muidugi küsimus, kes meedikut teeskleb. Eesti Päevalehe eksperiment sellesse selgust ei toonud, kuid üks klient Delfi kommentaariumis meenutas, et temale tegi diagnostikat end arstiks väitnud noormees nimesildiga Georgii, mis viitab võimalusele, et vahel tegeleb klientide tinistamisega ka salongiomanik Georgii Sichinava ise. „Seal kabinetis, kus "diagnostikat" tehti, oligi väidetavalt see arst. Ja siis oli selleks seesama Georgii, kes nagu nüüd selgub, on hoopis koha omanik,“ meenutas klient. Müügitöö on enamiku Delavues käinud inimeste sõnul veenev ja väga hästi planeeritud. „Sealne töötlemine on metsik. Väga hästi välja mõeldud. Hullult kavalad on need inimesed, kes töötajad välja õpetavad. Sattusin ka ise tasuta protseduurile. Õnneks ei ostnud midagi. Aga töötlemine oli väga tugev. Tagasihoidlikum inimene lihtsalt hirmust laseb end neil ära rääkida,“ meenutas üks Delfi lugeja.

Algul näidatud hind tõuseb vahetult enne lepingu sõlmimist

Teinegi naine tunnistas, et kaotas ajutiselt pea ja sõlmis ülikalli laenulepingu. „Ka mina langesin Delavue lõksu ja ostsin end välja 30euro ja LHV-le makstud paarieurose intressi tasumise hinnaga. Ajupesu oli tõsine, nii et olin lõpuks lahkudes täiesti šokis, kuidas ma ometi lasin endale sellise asja pähe määrida. Koju jõudes saatsin kohe digitaalselt allkirjastatud avalduse lepingust taganemiseks,“ meenutas ta. See Delavue klient tõi esile veel ühe huvitava nüansi: algul kliendile peale surutud protseduuride summa on väiksem kui see, mis lõpuks lepingule jõuab ehk hinda tõstetakse jooksvalt. „Eelnevalt nn kosmeetiku poolt kokku pandud protseduuride kava oli väiksemamahuline ja selle võrra kindlasti odavam kui see teenuste kava, mis lõpuks peale esimeste lepinguosade allkirjastamist mulle ulatati. Massiliselt oli kirja pandud kõige kallimaid protseduure. Siinjuures on ikkagi küsitav LHV suhtumine. Pensioniealiste isikute sissetulekud on ju väikesed. Kuidas pank küll soostub andma laenu 400EUR-lise pensioni puhul 2000-3000e kui on arusaadav, et see seab isiku äärmiselt raskesse finantsseisu. Kõik see manipuleerimine käib seal tempokalt, aega mõtlemiseks ei anta,“ kirjutas ta.

Haruldane klient, kes nägi hinnakirja: need on tavalisest kaks korda kõrgemad

Vene Delfis Delavue lugu kommenteerinud Jelena on üks vähestest, kellel on õnnestunud näha Delavue päris hinnakirja, mida rakendatakse siis, kui oma eksimusest aru saanud klient lepingu lõpetab. Nimelt on Delavue lepingus kurikaval punkt, mis ütleb, et kuigi klient ostab teenuseid hulgihinnaga, siis lepingu katkestamise korral peab ta juba saadud protseduuride eest maksma nende üksikhinna alusel. See aga arvestatakse eraldi hinnakirja järgi ning seda kliendile lepingu sõlmimisel ei näidata. „LHVst laenu saamise päring kestab kolm minutit – siis juba öeldakse, et oled laenu saanud. Pärast seda nõutakse allkirja eestikeelsele lepingule, mis on kümme lehekülge pikk. Nad eeldasid, et ma ei oska eesti keelt ja näitasid mulle ainult lehekülgi, mis on neile kasulikud,“ meenutas Jelena. Tema selle õnge ei läinud. „Ma küsisin hinnakirja, mida nad siis kaua otsisid. Hinnad selles olid vähemalt kaks korda kõrgemad kui teistes salongides. Ütlesin, et te võite sellised hinnad sisse soolata, ja kõik,“ meenutas ta.

Pettunud klient: protseduuridel ei ole mingit toimet

Üks naine võttiski lepingu vastu ja on suurema osa paketis määratud protseduuridest nüüdseks kätte saanud, kuid on väga pettunud. „Läksin sinna ainult sellepärast, et oma näopiirkonnas tekkinud probleemist jagu saada, mis vaevas mind üle poole aasta. Mulle määrati teatud summa eest protseduure, mis näisid aitavat (tegin isegi eeltöö nende suhtes). Mul on jäänud käia alla veerandi ja mitte kui midagi pole aidanud. Töötajad on seal kogenematud. Summa pole pooltki neid protseduure väärt,“ kirjutas naine Delfi kommentaariumis.