Delfi lugejad: Delavue venitab lepingu lõpetamisega viimase võimaluseni

Lepingut lõpetada tahtvat klienti lastakse oodata, jooksutatakse edasi-tagasi ja ette on tulnud isegi raamatupidaja „kadumist“.

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud reedel, kuidas Tallinna kesklinnas Radissoni hotelliga samas majas tegutseb ilusalong-laenuvabrik, mis naisi tõsiste haigustega hirmutades meelitab neid LHV-st laenu võtma, et tasuda kallite iluprotseduuride eest. Salongiga sõlmitud lepingus on lisaks üks punkt, mis lubab salongil tehtud protseduurid hinnata tagantjärgi kallimaks, kui need lepingus algselt olid.

Reedest saati on Delfi ja Vene Delfi lugejad saatnud oma kogemusi Delavue laenuskeemi ohvriks sattumisest. Mitmed neist kõnelevad, kui raske on Delavuega lepingut lõpetada – sellest püütakse igati kõrvale põigelda, klienti lastakse oodata ja pika ootamise järel asutakse teda mitmekesi töötlema.

Üks Vene Delfile kirjutanud naine tunnistab, et on siiani Delavuega hädas. „Mind töödeldi põhjalikult, kui tahtsin lepingut lõpetada. Interneti teel seda teha ei saanud, pidin minema salongi kohale. Seal tuli minu juurde neli inimest, kes tahtsid teada, miks ma lepingut lõpetada tahan. Ütlesin, et mul on vähk ja selle peale vastati, et vähk pole veel põhjus välimust hooletusse jätta. Olin sõnatu,“ meenutas lugeja.

Vene Delfi lugeja, kes nimetas end Mariaks, kirjeldas, kuidas Delavue leping määriti pähe tema emale. Maria ema oli – nagu skeemile tüüpiline – meelitatud salongi tasuta protseduurile. Seekord naist nahahaiguse või insuldiga ei hirmutatud, küll aga rõhutati, et ta peaks oma naha eest rohkem hoolt kandma ja esitati siis leping, millele Maria ema ka alla kirjutas. Kodus avastas naine, et tegu oli ligi 20% intressiga järelmaksulepinguga, aga tal oli piinlik juhtunust tütrele rääkida ja ta rääkis Mariale Delavuest alles kümmekond päeva pärast lepingu sõlmimist. „Lugesime LHV pangaga sõlmitud lepingut ja saime selgeks, et pank lubab lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Läksime Delavue salongi ja ema esitas taotluse, et lepingust taganeda, kuid seepeale hakkas salongi personal meid igasugu trikkide ja allahindluspakkumiste veenma, et ta lepingut ei lõpetaks. Neil olid vaat et pisarad silmis,“ kirjeldas Maria salongis kogetut. Seejärel hakkasid ilmnema uued asjaolud, miks lepingut lõpetada ei saa: salongi töötajate sõnutsi oli kadunud lepingutega tegeleva raamatupidaja kontakt, siis raamatupidaja ise ja kui raamatupidaja välja ilmus, siis peagi oli ta jälle kuidagi kadunud. Kokkuvõttes andis salongipoolne venitamine sellise tulemuse, et 14 päeva lepingust taganemiseks läksid mööda. Alles siis, olles mitu päeva Delavue venitamist kannatanud, pöördusid Maria ja tema ema panka. „Alles sealt saime asjalikku abi ning pääsesime minimaalsete kulutustega – 30 eurot Delavuele lepingu lõpetamise eest ja pangale seitse eurot intressi,“ kirjeldas Maria.

Loe veel

Lepingu lõpetamise kadalippu kirjeldas Vene Delfis ka kolme lapse ema Jekaterina, kellele oli „näost siniseks minemise“ vastu määratud 24 näohooldusprotseduuri hinnaga 1690 eurot – seda kõike mõistagi laenuga. Jekaterina sai tehtud veast ruttu aru ja läks salongi lepingust taganema. Taas algas töötlemine ning taas tegi seda mitu töötajat korraga. „Läksin sinna kaks päeva pärast lepingu sõlmimist. Mind lasti laenukonsultandi ukse taga pool tundi oodata ja kui mind lõpuks sisse kutsuti, hakkas tõeline press pihta. Miks ma lõpetada tahan? Mis mulle ei meeldi? Äkki sobiks ikkagi allahindlus või väiksem protseduuride arv? Ja nii edasi ja edasi,“ meenutas Jekaterina. Ta ei suutnudki endale kindlaks jääda. „Mind vaatas kolm silmapaari, milles oli hämmeldunud ilme, kuidas ma siis ei taha sellise hinna eest ilusaks saada. Ma tundsin süüd ja usun, et ma pole ainus, kes end seal niimoodi tundis, ning andsin neile järele. Seekord jäi lepingu summaks 700 eurot ja 15 protseduuri, maksma pidin nende eest 50 eurot kuus,“ meenutas ta. Jekaterina andis alla ja läks sel päeval koju, kuid kogus end ja läks mõni päev hiljem uuesti tagasi kindla otsusega leping lõpetada. Sel korral ootas ta Delavue laenukonsultandi ukse taga samuti 30 minutit, kuid sisse teda ei kutsutudki. Jekaterina läks tagasi veel kolmandalgi päeval ja siis, jällegi pika ootamise järel pääses kabinetti ja sai lepingu lõpetamise paberitele alla kirjutada. Selle eest tuli maksta 30 eurot ja lisaks intressi pangale, kuid Jekaterina loodab, et sellega vähemasti on ta Delavuega tõesti ka lõpparve teinud.

Lugeja nimega Veronika rääkis oma kogemusest, mille kohaselt on tema üks vähestest, kes on tegelikku hinnakirja näinud. Ka Veronika meelitati salongi tasuta protseduurile. Hiljem näidati talle ka üksikprotseduuride hinnakirja, kuid rõhutati, et selle järgi võetakse tasu vaid siis, kui ta ostab oma paketile midagi lisaks. Veronikale ei öeldud, et selle kallima hinnakirja järgi arvestatakse temalt nõutavad maksed ümber siis, kui ta lepingu lõpetab.