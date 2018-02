DELFI LUGEJA FOTOD | Ivangorodi koondatakse Punaarmee juubeliks Vene tanke, soomukeid, raketiseadeldisi ja muid relvi

Lugeja saatis venekeelsele Delfile fotod Eesti piiri lähedale Ivangorodi koondatava sõjatehnika kohta. Kohal on tankid, soomukid, rakettide mobiilsed stardiseadeldised ja muud relvad.

22. ja 23. veebruaril toimub Ivangorodis ulatuslik sõjaväeüritus, mis on pühendatud Punaarmee loomise sajandale aastapäevale.

Hannes Hanso: armee koondamine enne Eesti juubelit polnud juhuslik

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso (SDE) sõnul ei ole sõjatehnika koondamine Ivangorodi tavapärane. “Kuna neil on ka armee ümmargune aastapäev, siis on see ka ettekäändeks toodud, et sõjatehnikat piiri äärde koondada,” ütles Hanso Delfile.

“Ma oleks üllatunud, kui Venemaa ei oleks natuke kalkuleerinud, et teeks väikse vimka ka enne pidupäeva Eestile. Ma arvan küll, et see oli osa nende kalkulatsioonist. See mind üllatuma otseselt ei pane, kuna see polnud juhuslik,” märkis riigikaitsekomisjoni esimees.

Hanso sõnutsi on Punaarmee 100. aastapäeva puhul tegemist Lääne sõjaväeringkonna peoga. “See on eelisarendatud piirkond viimase dekaadi või isegi rohkema aja jooksul. See on osa ühest laiemast mustrist — me näeme aeg-ajalt sellist rusikaviibutamist ükskõik millises valdkonnas. Hiljuti oli Zapad 2017. Iga kord lähevad need asjad natuke kangemaks, kui eelmine kord olid,” selgitas Hanso.

Riigikaitsekomisjoni esimehe arvates ei tuleks sellistele jõunumbritele, nagu Ivangorodis esitatakse, tähelepanu pöörata.