DELFI KOHTUSAALIS | Savisaar utsitas Sonny Aswanit Koplisse pilvelõhkujat ehitama, aga teise projekti toetamise eest tahtis annetust Keskerakonnale

Täna kell 10 jätkus Edgar Savisaare kohtuistung kinnisvaraettevõtja Tarvo Tederi tunnistusega. Teder rääkis nii sellest, kuidas Tallinna linnapea Edgar Savisaar utsitas Singapuri ettevõtja Aswanit ehitama Koplisse pilvelõhkujat, kui ka sellest, kuidas Savisaar tahtis Aswanilt Keskerakonnale toetust ja sellest ilma jäämise korral lükkas ühe projekti kalevi alla.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus rääkis oma süüdistuskõnest Tarvo Tederist järgmist:

E. Savisaarele on esitatud süüdistus ka altkäemaksu nõudmises Keskerakonnale. 2014. aasta novembris E. Savisaare ning Tarvo Tederi vahelisel kohtumisel selgitas AS Phoenix Land esindaja T. Teder kavatsust laiendada aadressil Paavli tn 10, Tallinn, paiknevat kauplust Rimi, paludes E. Savisaarelt abi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana eelviidatud laienduse eelduseks oleva detailplaneeringu muutmise kiirendamisel. E. Savisaar andis vastusena T. Tederile teada, et on valmis detailplaneeringu muutmist kiirendama, andes talle alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised suunised ning osaledes otsustusprotsessis juhul, kui T. Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda. Seejuures andis E. Savisaar teada, et juhul kui T. Teder või S. Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti aruteluks 2015. aasta lõpul.

Teder ütles täna kohtus, et Savisaar küsis tema tööandja Sonny Aswani käest toetust Keskerakonnale. 2014. aasta sügisel toimunud kohtumisel kurtis Savisaar, et Aswani on kõiki teisi toetanud, aga Keskerakonda mitte.

Loe veel

Aswani firmas töötaval Tederil oli kaks suurt kinnisvaraprojekti, üks Paldiski maanteel, teine Koplis. Mõlemad vajasid linnavalitsuse lubasid, et nendega edasi minna.





Kui Teder käis 2014. aasta sügisel Savisaare juures, tahtis tema rääkida Paldiski maantee projektist, kus oli ehituseks vaja linna luba. Savisaar ei tahtnud sellest midagi rääkida, vaid rääkis hoopis, et valimised on tulemas ja Keskerakonnal on raha vaja. Teder rääkis sellest Aswaniga, aga Aswani ütles, et sel aastal ei saa ükski erakond toetust.

Kui Savisaar sai teada, et Aswanilt mingit toetust ei tule, teatas ta, et Paldiski maantee projekti juurde tullakse tagasi alles aasta pärast.

Hoopis teine lugu oli Kopli kinnistuga. Tolaramile kuuluvale Balti Manufaktuuri kinnistule oli linnavalitsus juba ammu andnud loa 60-korruselise pilvelõhkuja ehitamiseks. Kui Paldiski maantee projektist ei tahtnud Savisaar midagi kuulda, siis Kopli pilvelõhkuja ehitamist utsitas ta ise tagant.

2014. aasta suvel käis Teder koos Aswaniga Savisaare juures Hundisilmal külas. Savisaar uuris seal, kas on kavas Kopli pilvelõhkujat ehitama hakata. Aswani ütles, et praegu on see mõttetu, kõigepealt tuleks piirkond välja ehitada. Plaan oli ehitada Manufaktuuri territooriumi Sõle tänava poolele korterelamuid ja kaubanduspindasid.

Teder ütles, et Savisaare huvi Kopli arenduse vastu tuleb sellest, et Kopli on Keskerakonna toetajate piirkond ja selle käekäik läheb Savisaarele korda.

Kui Aswani viitas Kopli projekti puhul sellele, et detailplaneering võtab aega, siis Savisaar vastas, et miski pole võimatu.

Lisaks Tederi tunnistusele on täna plaanis kuulata pealtkuulatud telefonikõnesid.