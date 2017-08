DELFI KOHTUSAALIS | Savisaar kutsus Hillar Tederit poliitikasse ja pommis temalt kampaania jaoks raha

Täna kuulati Harju maakohtus Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise protsessil salvestisi, millest selgus, et 16. jaanuaril 2015 külastas Edgar Savisaart tema kabinetis Keskerakonna finantssekretär Kalev Kallo. Telejaamad tahtsid Keskerakonnalt tema sõnul valimisreklaamide näitamiseks 200 000 euro suurust ettemaksu, raha võiks saada aga ettevõtja Tederilt, pakkus Kallo.

Kallo rääkis, et Teder tahab linnaga maad vahetada. Nad leppisid kokku, et kohtuvad Tederiga.

19. jaanuaril kohtusid Savisaar ja Kallo Tederiga. Savisaar küsis kõigepealt Tederilt, kuidas ta üldse julgeb Ukrainas ringi käia. Teder vastas, et Kiievis pole sõda üldse märgata.

Savisaar teatas seejärel, et Keskerakond teeb need valimised ära. Ta kutsus Tederit endale appi, sest ilma temata Keskerakond hakkama ei saa, aga Teder ei saa ka ilma Savisaareta. Teder ütles, et kuu aja pärast oleks lihtsam, sest tal oli suur likviidsuskriis.

Savisaar hakkas tõrksat Tederit töötlema. Ta süüdistas, et Teder ei vaadanud talle otsagi, kui juba teatas, et raha pole. Savisaar tegi teravas toonis etteheiteid.

Teder kaitses end jutuga sellest, et nad ootavad üht suurt lepingut, aga seni on likviidsus kinni jooksnud, kõigil arvetel on kokku võibolla pool miljonit eurot ja reservid sulavad kiirelt. Ta rääkis, et nad ootavad EBRD värgi avanemist, siis saab raha.

Savisaar hakkas seejärel Tederit poliitikasse meelitama, Teder vaidles aga vastu ja rääkis, et ei jaga seda matsu. Teder rääkis, et temasugusest ei saaks head poliitikut.

Loe veel

Savisaar tuli seejärel tagasi Kallo jutu juurde. Ta palus, et Teder aitaks tal see asi ära lahendada, sest Keskerakond ei tee neid valimisi ära, kui seda raha ei tule.

Nad arutasid seejärel pikalt Jüri Mõisa küsimust, sest oli mõte, et äkki Mõisal on likviidsust. Seejärel arutasid veel Jaanus Otsat Astlandast, aga Kallo sõnul on Otsa end Astlanda juhtimisest eemaldanud. Savisaar teatas seejärel, et paneb kogu panuse Tederi peale.

Teder kurtis, et ajaline moment on raske. Nende olukorra tegid raskeks sanktsioonid ja Vene turu kukkumine. Tal oli 100 miljoni euro eest aktsiaid, mis kukkusid 11 dollari pealt 3-4 dollari peale, aga omakorda laenud olid nende aktsiatega seotud.

Reserv, mis on, sulab nagu kevadine lumi. Teder kurtis, et peavad võtma LHV pangast miljoni laenu 8-protsendilise intressiga, sest raha on hädasti vaja.

Savisaar lubas, et valimistega lahendavad ära ka poliitika küsimused, mis Tederile muret tegid. Teder kartis, et Savisaar suurt poliitikat muuta ei suuda, sest tema on seotud kahe lolli riigi, Venemaa ja Ukrainaga. Teder rääkis, et oleks hea, kui saaks näiteks Sberbankilt laenu Krimmi jaoks, oleks hea. Teder arutas võimalusi, kuidas raha saada, aga mõistis, et raha on kohe, kahe nädala jooksul tarvis.

Savisaar täpsustas, et raha on neile vaja. Savisaar rääkis, et Teder võtab Jürka kaasa ja tema võtab Kalevi. Kallo rääkis, et Keskerakonna kampaaniameister Paavo Pettai on teadlik ja valmis aitama. Mis maadevahetust puudutas, siis soovitas Kallo võtta järgmiseks kohtumiseks taotluse kaasa, abilinnapeadega on juba räägitud.

17. veebruaril 2015 külastas Teder Savisaare kabinetti. Teder hakkas rääkima oma tennisehallidest Kadriorus, mille naaber on Tallinna linn. Teder rääkis, et oleks mõistlik Tallinna linnaga maad vahetada.

Linnale kuuluvad Kadrioru pargi töökojad, vanad kasvuhooned, kus hoitakse asju ja kus on töömeeste riietusruumid. Viimase lubas Teder alles jätta. Teder tahaks asemele teha kuursaali või kohvikut, vana klubihoone lubas ta alles jätta. Teder tutvustas oma visiooni ja tõi ka kirja vahetusettepanekuga.

Teder rääkis, et suhtles Kalloga ja abilinnapea Eha Võrk ütles, et teevad ära. Savisaar ütles, et prooviks läbi töötada selle asja. Teder kiitis ehitusseaduse muudatust, kus olid paar punkti tema admiraliteedi arenduse jaoks.

Teder rääkis pikalt oma mõtetest, kelle abil admiraliteedi ehitus käima saada ja mida sinna ehitada võiks.

Savisaar lubas vestluse lõppedes asja töösse panna ja siis edasi rääkida.