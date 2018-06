DELFI KIIRKONTROLL | Kas vastab tõele Urmas Klaasi väide, et Emajõe ja Peipsi järve ökoloogiline seisund on halb ja lisauuringuid läbi viia pole vaja?

Foto: Hendrik Osula

Tartu linnapea Urmas Klaas on seoses tselluloositehase rajamise plaanidega väitnud pikalt, et juba praeguseks tehtud uuringute põhjal on piisavalt andmeid, mis keskonnamõjude tõttu tehase rajamise välistavad. Klaas on seda ainuüksi Delfile väitnud nii 9. märtsil kui ka 4. juunil.