DELFI KAART: Tallinn sai aastaga juurde 22 tänavanime

2016. aastal määrati Tallinnas 22 täiesti uut tänavanime, mida on umbes sama palju kui varasematel aastatel - 2015. aastal määrati 24 ja 2014. aastal 18 uut tänavanime.

Kõige rohkem uusi tänavaid on tekkimas Haaberstisse, kus anti nimi seitsmele suuresti alles planeerimisstaadiumis olevale tänavale. Teiste seas on seal Noorkuu tänava juurde osaliselt juba rajatud Tähistaeva tänav ja Mäeküla asumisse planeeritud Piimamehe tänav.

Ka Pirita sai juurde seitse uut tänavanime, kuid seal oli tegemist peamiselt kohanimekasutuse ühtlustamiseks ja linnaruumis orienteerumise hõlbustamiseks seni nimetutele tänavalõikudele määratud nimedega. Näiteks Pirita jõe suudmesse viivale tänavale määrati Jõesuu tee nimi.

Nõmmel on eelmisest aastast kolm uut nime, nende seas on tänavanimena jäädvustatud ajalooline Suklema nimi, samuti sai Liiva ladude juurde viiv tänav Liivalao tänava nime. Põhja-Tallinnas, kuhu samuti kolm uut tänavanime määrati, on Amburi tänavaga ristuva tänava uueks nimeks Turvise tänav. Ühe uue tänavanime said Kristiine ja Kesklinn.

Uued tänavanimed ei pruugi osadel veebikaartidel veel õigesti kajastuda, kuid Delfi ja Tallinna ametlikel kaartidel on suurem osa neist siiski õigesti leitavad.