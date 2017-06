DELFI KAART JA FOTOD | Prügisaaga jätkub: Kalevi staadioni juures olevas kortermajas on kahel korral prügi viimata jäänud

Võistluse 23, mis asub kohe Kalevi staadioni kõrval, on kahel korral prügi viimata jäetud ja olukorda pole siiamaani ära suudetud lahendada.

Korteriühistu juhatuse liige Jelena Poljakova räägib, et neil on juba kahel korral prügi viimata jäänud. "Leping on meil uue firmaga," seletas Poljakova. "Alates 25.maist osutab seda teenust meile Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus."

Poljakova väidab, et enne töötas süsteem hästi, aga probleemid tekkisid 24.juunist ja nüüd on juba kahel korral prügi vedamata jäetud. Nimelt hetkel veetakse prügi ainult neljapäeval, mis läheb vastuollu lepingutingimustega.

"Meie oleme telefoni teel lahendust otsinud," lausus Poljakova. "Saatsime ka eile ja täna kirjad neile ja me ootame vastust." Kirjad on saadetud linnapeale, kesklinna linnavanemale ja Keskkonnametile.

Poljakova on siiamaani saanud vastuse ainult Tallinna kesklinna valitsuse kantseilei juhatajalt Pille Oravalt, kes lubas edastada nende pöördumise.