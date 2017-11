DELFI ja EPL-i VIDEO INDIAST | Konsul Mats Kuuskemaa: püüame iga päev kohtuda nii paljude otsustajatega kui võimalik

Esmaspäeval Indiasse jõudnud konsul Mats Kuuskemaa sõnul on tema ja välisministeeriumi asekantseleri Annely Kolgi eesmärk iga päev kohtuda nende India ametnikega, kes teevad otsuse, kas laevakaitsjate õigeks mõistmine edasi kaevata või mitte. Vabastatud laevakaitsjad saavad aga linnas "omi asju ajada".

"Teisipäevast alates on 14 Eesti kodanikku nautinud taas vabadust. Kuna nad on ka varem poolteist aastat Chennais elanud, siis liiguvad nad mööda linna ja teevad asju, mida nad viimased kaks aastat pole saanud teha," rääkis Kuuskemaa Delfile ja EPL-ile.

Konsuli sõnul on tema ja Kolgi fookuses suhelda India ametivõimudega nii kaua, kuni saab mehed koju aidata. "Püüame iga päev teha nii palju kohtumisi, kui saame. Eile õhtul kohtusime Tamil Nadu peaprokuröriga, kes on üks neist inimestest, kes otsustab, kas kaasus kaevatakse edasi või mitte. Homme loodame kohalike politseivõimudega kohtuda, täna kohtusime Tamil Nadu politseiülemaga".

Esmaspäeval saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris, kirjutas Delfi.

Loe veel

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.

Kolk kohtus eileüleeile õigeks mõistetud 14 Eesti laevakaitsjaga. Kohtumine kohaliku peaprokuröriga olevat möödunud konstruktiivses õhkkonnas.