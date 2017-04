DELFI JA EESTI PÄEVALEHT STOCKHOLMIS: Kesklinn on sündmuskohas ühe kilomeetri raadiuses suletud, inimesed istuvad rahulikult kohvikutes

Delfi fotograafi Karli Sauli sõnul ootab Stockholmi Arlanda lennujaamas taksot 300-400 inimest, bussi aga lausa tuhatkond. Ühistransport terrorirünnaku tõttu Stockholmi kesklinna ei sõida.

"Ühistransport liigub, aga vaevaliselt," sõnas Delfi fotograaf.

Hiljem kesklinna poole sõites oli fotograafi sõnul kõik viis sõidurida autosid täis, keskmine liikumiskiirus oli 20 km/h. Kõik liiklesid viisakalt, mingeid intsidente ei olnud.

"Linnas liiklus seisab, inimesed käivad valdavalt jala, sest nii saab kiiremini edasi. Metroo seisab, linnaliinibussid liiguvad, aga aeglaselt. Inimesed on väga rahulikud," lisas fotograaf Karli Saul.

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka. Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kesklinnas on Sauli sõnul sündmuskoha juures ühe kilomeetri raadiuses ala suletud, sinna saavad vaid kohalikud elanikud. valdavalt on seal aha büroohooned. "Inimesed istuvad ümbruskonnas rahulikult restoranides ja ajavad juttu. hetkel on väljas umbes üks neljandik rahvast võrreldes mõne tunni taguse ajaga". Veoautot pole veel sündmuskohalt ära viidud.

"Mõned tunnid pärast juhtunut on piirkond väga tõhusalt piiratud ja sündmuskoht, kus veok kaubamajja sisse sõitis, on täiesti kinni. Inimesed on rahulikud, suurem osa autoliiklust on suletud," ütles Delfile Stockholmis viibiv EPL-i reporter Tuuli Jõesaar.

Loe veel

Jõesaare sõnul on juba on avatud ka kõikidele kriisist puudutatuna tundvatele inimestele tasuta infotelefonid. Kõik Rootsi mobiilsideoperaatorid võimaldasid kõik SMS-id tasuta saata. "Linna kohal tuurutab politsei helikopter ning politsei kohaolu on selgelt tuntav. Meeleolu on rahulik," sõnas Jõesaar.

Neli inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.