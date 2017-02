Delfi ja Eesti Päevalehe toimetusega liituvad Peep Pahv ja Lauri Tankler

Alates 27. veebruarist juhib Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetust Peep Pahv, aprillist liitub uudisteosakonnaga vanemtoimetaja Lauri Tankler.

„Mul on hea meel vabariigi aastapäeva eel rõõmustada meie lugejaid ja vaatajaid, et lähiajal on toimetusega liitumas kaks ajakirjanikku, kelle töö, informeeritus ja pealehakkamine rõõmustavad nii kolleege kui auditooriumit,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. „Peep Pahv ja Lauri Tankler on profid ning arvamusliidrid, kelle panus on suur väärtus igale meediaorganisatsioonile.“

Peep Pahv – sisseelamine peaks sujuma lihtsalt

„Üks legendaarne korvpallitreener ütles mulle umbes kuu aega tagasi, et kui üks uks sulgub, siis teine avaneb. Nii ongi – mul on hea meel liituda Delfi ja Eesti Päevalehe meeskonnaga. Kuna toimetuses töötab palju inimesi, kellega olen varasemates töökohtades kokku puutunud, siis usun, et sisseelamine kujuneb kergeks,“ kinnitas Pahv.

Sporditoimetuse senine juht Andres Vaher jätkab Pahvi asetäitjana. „Olen 10 aastat järjest juhtinud erinevaid sporditoimetusi ja ma tunnen, et tahaksin vastutusest natuke puhata ja keskenduda oma tõelisele kirele - kirjutamisele,“ kinnitas Vaher. „Mul on hea meel, et toimetus aitas ka Delfi ja Päevalehe kollektiivis mulle uut väljundit leida, aga Peebu tulek loksutas kõik ise paika. Idee Peep värvata sündis mitmes peas paralleelselt.“

Pahvi sõnul on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetus aastate jooksul teinud väga head tööd ning seepärast pole revolutsiooniliste muutuste tegemiseks põhjust.

„Eesmärgiks on vaid väikeste nüansside lisamisega, pakkuda lugejatele tipptasemel spordiajakirjandust – seda nii veebis, kui ka paberlehes,“ lisas ta.

Pahv on varem töötanud Eesti Elus, Spordipeeglis, Õhtulehes ja Postimehes.

Lauri Tankler – püüan mõtestada kõikjalt saabuvat uudisvoogu

Aprilli alguses liitub toimetusega viimased aastad USAst ERRi vahendusel uudiseid kodumaale toonud Lauri Tankler – temast saab uudistetoimetuse vanemtoimetaja, kelle ülesanne on päevasündmuste õigesse taustsüsteemi asetamine. See tähendab kohalikele ja rahvusvahelistele sündmustele ning nähtustele konteksti loomist.

„Mulle tundub, et tänapäeval on ajakirjanike jaoks üha suurem väljakutse mõista ja mõtestada seda maailma, seda uudisvoogu, mis uksest ja aknast sisse tuleb,“ lausus Tankler. „See ei tähenda, et ajakirjanikud peaksid andma üha enam hinnanguid ja avaldama arvamust, vaid võtma rohkem aega, et selgitada, miks mõni teema on nende silmis teisest olulisem. Me peaksime näitama lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele seda, millistest vaatenurkadest me toimetuses üldse maailma näeme. See on see, mida ma hea meelega tahaksin Eesti ajakirjanduses näha ja kuhu ma tahaksin ise panustada.“

Tankler loodab, et mida rohkem tunnevad lugejad, kuulajad ja vaatajad ajakirjanikke - sealhulgas siis ka seda, kuidas ajakirjanikud näevad maailma, kuidas langetavad ajakirjanduslikke otsuseid) - , seda paremini suudame me täita ajakirjanikena oma missiooni ühiskonnas - vahendada ausalt informatsiooni ühiskonnas toimuva kohta ja hoida võimu teostamisel silm peal.

„Uudised vajavad tihtipeale selgitusi, konteksti, perspektiivi, analüüsi. Las ma siis püüan seda pakkuda,“ lubas ta.

Tankler on varem töötanud Pärnu Postimehes, Eesti Päevalehes ja ERRis.