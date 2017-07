DELFI GRAAFIK ja VIDEO | Jalakäijad saavad Hobujaama ristmikku nüüd ületada ka diagonaalis

Tallinna transpordiamet on linna ühel tähtsamal, suuremal ja ka ohtlikumal ristmikul märkamatult läbi viinud foorirevolutsiooni. Autodel on küll paari nädala eest tehtud muudatuse tõttu ristmikult märksa tüütum läbi pääseda, kuid see-eest saavad jalakäijad sõiduteed ületada pikema aja jooksul ja ka diagonaalis.

Hobujaama ristmikul võeti möödunud nädala esmaspäeval kasutusse uus fooriprogramm, mis eelistab jalakäijat ja annab võimaluse teed ületada kõikides suundades. „Kui enne oli võimalus ainult paralleelselt tavaliiklusega mööda sebra minna, siis nüüd on jalakäijal mugavam – ta saab minna diagonaalis otse üle, sest kogu ristmik antakse jalakäijatele,“ ütles Delfile Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Nii võivad jalakäijad Narva maantee ning A. Laikmaa ja Hobujaama tänava ristmikul rohelise fooritule põledes kõndida näiteks trammipeatusest otse Postimajja või Foorumi keskuse juurest ühe hooga Viru keskusesse. Ühtlasi on jalakäijatel tee ületamiseks rohkem aega, et nad seda ka põiki ületada jõuaks.

Kuigi ristmiku foorid lülitati uuele süsteemile ümber juba kümne päeva eest, siis kõnnivad jalakäijad jätkuvalt siivsalt mööda sebra ja diagonaalis keegi teed ületada pigem ei malda. „See näitab, kuivõrd kinni on inimene oma harjumustes,“ nentis Rüütelmaa. Praegu käib testperiood, kuid kui lahendus end õigustab, siis jääbki see kasutusse ja maha tõmmatakse ka jooned, et kellelgi ei saaks enam kahtlust tekkida, kas põiki üle tee minna on lubatud või mitte.

Rüütelmaa sõnul toimib uus süsteem üldjoontes kenasti ja suuri probleeme pole muutused tekitanud. Siiski on vaja uut programmi veidi kohendada, eelkõige selleks, et bussid pääseksid paremini läbi. Uut lahendust kiites peab aga mõtlema ka sellele, et praegu on aasta lõikes kõige vähem liiklust. Süsteemi tõetund on 5.–6. septembril, mil liikluskoormus usutavalt tuntavalt kasvab. Foorikeskuses on töötaja aga ootamatute probleemide tekkimisel alati valmis foore vanale süsteemile tagasi lülitama.

Otsus vanale süsteemile üle minna võib tulla ka siis, kui jalakäijad, jalgratturid või ühistransport satuvad varasemaga võrreldes kehvemasse olukorda. „Kuni aga asi toimib, me tagasi minna ei tahaks,“ lisas Rüütelmaa ja märkis, et sel ristmikul liigub ääretult palju jalakäijaid. Kui aga autojuhtidest rääkida, siis nende elu raskemaks tegemine on pigem üks muudatuse eesmärke. „Tavatranspordil on sel ristmikul võimalust läbi sõita ligi 40 protsenti vähem kui enne,“ märkis Rüütelmaa. Peatänava projekti arenedes jääb läbisõiduvõimalusi veelgi vähemaks.

Seireseadmete andmete järgi on sel suvel kogu Tallinnas liikluskoormus pisut väiksem ehk autosid vähem kui varasemal kolmel aastal, kuid kesklinnas on samas koormus tõusnud. Ühistranspordi kasutamine näitab küll väikest kasvutrendi, kuid paistab, et osa autojuhte on autoga kesklinna kolinud. „See ei ole hea trend,“ nentis Rüütelmaa ja imestas, miks autoga üldse ummikusse kiputakse. Sealjuures soovitas ta eelistada ühistransporti või vältida tipptundi ja liigelda näiteks pisut hiljem. Viru ringi asemel soovitas ta sõita Pronksi-Liivalaia või Jõe-Ahtri tänava kaudu.

Kui tagasi Hobujaama ristmiku fooriprogrammi juurde minna, siis hakkab jalakäijatele kindlasti silma, et samal ajal, kui autod Narva maanteel mööda sõidavad, ei luba foorituli enam neil Laikmaa ega Hobujaama tänavat ületada. „Siin on ohutuse aspekt. Kui jalakäijate sõidutee ületamine on lahendatud selliselt, et nad võivad rohelise põledes minna ristmikul ükskõik mis suunas, siis ei saa teha vahelduvat lahendust, et kord ta võib minna kõikides suundades ja siis ainult ühes suunas. Sealt võib tekkida inimfaktor, et kogemata astub bussi ette. Seda ei ole vaja,“ selgitas Rüütelmaa.

Selliseid ristmikke, mida jalakäijad saavad diagonaalis ületada, on Tallinnas väga vähe. Teine selline ristmik, kus samuti jalakäijad mitmes suunas korraga üle tee minna saavad, on Nõmme keskuses. Enne Viru keskuse kerkimist oli samasugune süsteem ka Kaubamaja juures ehk Gonsiori-Laikmaa ristmikul, kus hiljem viidi aga jalakäijad maa alla. Seal saavad nad muidugi jätkuvalt teed põiki läbida.