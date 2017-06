DELFI FOTOD | Woolflased pärjasid täna loomaaias aasta ema tiitliga 16 tublit naist

Täna kella kolme ajal said loomaaias tänukirjad ja -auhinnad internetikogukonna "Wirginia Woolf sind ei karda!" aasta emad, Mailis Reps ja Liisa Pakosta nende seas.

Tänukirjad andis üle riigikogu esimees Eiki Nestor. "Andsin täna üle tänukirjad tublidele emadele, kellest igaüks väärib aasta ema tiitlit. Nii nagu toimuvad muutused looduses, toimuvad ka ühiskonnas ja see on loomulik asi. Enne mind kõneles Turovski, kes ütles paikapanevalt - tähtis on, et lapsel on ema, kes teda armastab ja hoiab. Tänan ürituse korraldajat ja algatuse eestvedajat Kadi Kriiti ning kogukonda "Virginia Woolf sind ei karda!"" teatas Nestor pärast sündmust sotsiaalmeedias.

Algatuse ema Kadi Kriit tänas samuti kõiki asjaosalisi ja eriti lahkeid auhindu annetanud inimesi ja ettevõtteid. "Soovime tänada Aleksei Turovskit ja Eiki Nestorit nendepoolse toetuse ja tarkuse eest, samuti Ugala teatrit (piletid Liis Aedmaa etendusele "Emadepäev"), restorani GÖÖK Tartus , Särgimeistreid , ja kunstnik Piret Räni, kelle Ugrilase Värviraamatu näituse homme loomaaia keskkonnahariduskeskuses üles paneme. Tallinna Loomaaiale samuti suured tänud."

Virginia Woolfi alternatiivse ema tiitli laureaat, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, viie lapse ema Liisa-Ly Pakosta ütles, et aasta ema tiitel näitab, et väärtustame ühiskonnas ema, kes on aktiivsem. "Väärtuskonflikt tekkis, kui selgus, et ei väärtustata emadust vaid abielusolemist – mis ei ole seotud sellega, kuidas on ta ema või kuidas ühiskonda panustab. Tekkis ka väärtuskonflikt selles, et päris paljudel juhtudel ei ole mõistlik abielusuhet hoida – kui see pole naise või lapse huvides. Mu klassiõe mõrvas tema vägivaldne abikaasa. Ta soovis sellest abielust lahkuda, ent ei jõudnud seda teha," ütles Pakosta.

Haridus- ja teadusministrist kuue lapse ema Mailis Reps, kes samuti sai Virginia Woolfi alternatiivse ema tiitli sõnas, et tema jaoks tähendab see tiitel seda, et on olemas neid, kes julgustavad elama täpselt nii, nagu sellele perele sobib. "Kes on tulnud pea püsti välja perevägivallast, kes on jäänud üksi ja sellele vaatamata hoiab pead püsti – kõigil on õigus olla tunnustatud," kinnitas Reps, kes tuli tiitlit vastu võtma kolmenädalase pisitütrega.

Kõgi woolflaste aasta emadega saab tutuvuda siin.